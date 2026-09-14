رئيس "العربية للتصنيع": افتتاح مصانع جديدة للمستلزمات الطبية ومنتجات مصرية 100% 

عن استعداد الهيئة لافتتاح مصنع متخصص في إنتاج المفاصل والمكملات الصناعية والأطراف الصناعية، مؤكدًا أن منتجات المصنع ستكون مصرية بنسبة 100%، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأوضح "أبو بكر" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال احتياجات الدولة من المستلزمات والمنتجات الطبية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن العينات الأولية من المنتجات حصلت على الموافقات اللازمة من إحدى الشركات الألمانية المتخصصة.



وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على الانتهاء من تجهيز مصنع لإنتاج السرنجات الآمنة، تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، موضحًا أن المصنع سيكون مصريًا بالكامل، مع استهداف زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل نتائج مشروعات البحث والتطوير إلى منتجات واقعية، مشددًا على أن الهدف هو رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات التي تصل حاليًا إلى 40 أو 50% لتصبح 100% منتجًا محليًا، حتى في الحالات التي يكون فيها القطاع المدني صاحب النصيب الأكبر من مكونات المنتج.

وأشار إلى أن توطين الصناعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجيات واضحة لتنفيذ أهداف الدولة، وفي مقدمتها توطين الصناعات وتوفير احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، إلى جانب دعم القطاع الحكومي في تنفيذ المشروعات والخدمات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

ولفت إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الهيئة بما تمتلكه من خبرات وتراكم مؤسسي تواصل دعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وشدد رئيس الهيئة على أن عراقة الهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من تقاليد وانضباط ووضوح في تحديد المسؤوليات تمثل عوامل رئيسية في سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحويلها إلى مشروعات ومنتجات تخدم احتياجات الدولة والمواطن.