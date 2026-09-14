قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنسيق بينهما يعزز أمن المنطقة.. العكاري: توقيت زيارة ولي العهد السعودي لمصر «استثنائي»
هاني فرحات: مشروعي مع الأوركسترا الفرنسية يمنحني فرصة للتعليم
هاني فرحات: لقب "صوت مصر" متفصّل على أنغام لأنها مشرّفة
اتهمته بإدمان المخدرات.. زيلينسكي يفرض عقوبات على متحدثة الرئاسة الأوكرانية
ما ثواب قراءة القرآن لغير الماهر بقراءته ولمن لا يفهم معانيه؟
بعد قبول التصالح في مخالفات البناء.. ماذا يحدث للدعاوى والعقوبات والمرافق؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس "العربية للتصنيع": افتتاح مصانع جديدة للمستلزمات الطبية ومنتجات مصرية 100%

رئيس "العربية للتصنيع": افتتاح مصانع جديدة للمستلزمات الطبية ومنتجات مصرية 100% 
رئيس "العربية للتصنيع": افتتاح مصانع جديدة للمستلزمات الطبية ومنتجات مصرية 100% 
شيماء جمال

عن استعداد الهيئة لافتتاح مصنع متخصص في إنتاج المفاصل والمكملات الصناعية والأطراف الصناعية، مؤكدًا أن منتجات المصنع ستكون مصرية بنسبة 100%، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح "أبو بكر" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال احتياجات الدولة من المستلزمات والمنتجات الطبية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن العينات الأولية من المنتجات حصلت على الموافقات اللازمة من إحدى الشركات الألمانية المتخصصة.


وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على الانتهاء من تجهيز مصنع لإنتاج السرنجات الآمنة، تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، موضحًا أن المصنع سيكون مصريًا بالكامل، مع استهداف زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل نتائج مشروعات البحث والتطوير إلى منتجات واقعية، مشددًا على أن الهدف هو رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات التي تصل حاليًا إلى 40 أو 50% لتصبح 100% منتجًا محليًا، حتى في الحالات التي يكون فيها القطاع المدني صاحب النصيب الأكبر من مكونات المنتج.
وأشار إلى أن توطين الصناعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجيات واضحة لتنفيذ أهداف الدولة، وفي مقدمتها توطين الصناعات وتوفير احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، إلى جانب دعم القطاع الحكومي في تنفيذ المشروعات والخدمات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.
ولفت إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الهيئة بما تمتلكه من خبرات وتراكم مؤسسي تواصل دعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وشدد رئيس الهيئة على أن عراقة الهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من تقاليد وانضباط ووضوح في تحديد المسؤوليات تمثل عوامل رئيسية في سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحويلها إلى مشروعات ومنتجات تخدم احتياجات الدولة والمواطن.

العربية للتصنيع مصانع المكملات الصناعية الأطراف الصناعية الصناعات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

ترشيحاتنا

اعمال تطوير العلمين الجديدة

"تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بمنطقة الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة"

اللقاء المفتوح للمواطنين بقنا

خلال اللقاء المفتوح.. محافظ قنا يبحث 260 طلبا وشكوى للمواطنين بمختلف القطاعات

اعتماد اللوائح

جامعة المنيا .. اعتماد لوائح للدراسات العليا لكليات الطب وطب الأسنان والتمريض

بالصور

مش الكركديه والدوم.. أعشاب غير متوقعة تخفض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد