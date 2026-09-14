دار الكتب والوثائق القومية تحتفي بذكرى ميلاد الموسيقار سيد درويش ضمن فعاليات "اليوم المصري للموسيقى"

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الحادية عشر صباح غدا الثلاثاء، بذكرى ميلاد موسيقار الشعب سيد درويش، وذلك بقاعة علي مبارك بدار الكتب.



وتتضمن الاحتفالية إقامة ندوة موسعة تناقش تاريخ الموسيقى المصرية وإسهامات الفنان الراحل سيد درويش البارزة في تطوير الموسيقى والغناء، وتدير الندوة الأستاذة رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى. ويشارك في الندوة نخبة من القامات الثقافية والفنية، حيث تستعرض الدكتورة فينوس أحمد فؤاد وكيل وزارة الثقافة محورين رئيسيين هما "علاقة الموسيقى بالفنون التشكيلية" و"الموسيقى في الدراما والسينما المصرية"، بينما يتناول الملحن والمطرب حسن دنيا محور "الذكاء الاصطناعي والموسيقى.. آفاق جديدة للإبداع"، ويلقي الكاتب الصحفي والشاعر فوزي إبراهيم الضوء على محور "سيد درويش أبو التعبير والتجديد في الموسيقى المصرية"، إلى جانب مشاركة الفنان محمد نشأت كمال علي الفنان بدار الأوبرا المصرية.



كما يصاحب الندوة افتتاح معرض فني وتوثيقي متخصص عن حياة ومسيرة الفنان الراحل سيد درويش، يضم مجموعة متميزة ونادرة من الصور والمواد الوثائقية التي تجسد محطاته الفنية وإسهاماته الخالدة في التراث الموسيقي والغنائي المصري، وتختتم الفعالية بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير لهم اعترافاً بدورهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية.