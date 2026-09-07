رئيس المنصورة: المنافسة في دوري المحترفين تخوف.. ولائحة اتحاد الكرة تحتاج لتعديل

أكد محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، أن المنافسة في دوري المحترفين صعبة للغاية، مشيرًا إلى معاناة الأندية الجماهيرية في ظل صعود أندية الشركات.

وقال البسيوني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":"المنافسة في دوري المحترفين تخوف، واللي بيهبط لدوري الدرجة الثانية الله يرحمه، وبيصعد مكانه أندية شركات".

وشدد: "لائحة اتحاد الكرة تحتاج لتعديل، وليس المنصورة فقط من يطالب بذلك، وانسحبت من مباراة فاركو اعتراضًا على عدم تطبيق اللائحة".

وأضاف: "المنصورة عمل إزعاج بالانسحاب من مباراة فاركو، من أجل الإشارة إلى الخطأ في اللائحة، ومكنش عندنا مشكلة من العقوبة، وده كان الحل الوحيد أمامنا".

وتابع: "بعد انسحاب المنصورة، حصل انتباه إعلامي لدوري المحترفين، والمسؤولين عرفوا إن في حاجة فجة، والأندية الجماهيرية تعاني من تجاهل المسؤولين عن كرة القدم".

واختتم رئيس المنصورة تصريحاته قائلًا: "المنصورة طلب إعادة المباراة وإلغاء العقوبات، وهناك تواصل مستمر مع اتحاد الكرة، ولن نترك فرصة للمحاولة".