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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاب يستغيث بعد سرقة دراجته النارية في حدائق أكتوبر: مصدر رزقي الوحيد

شاب يستغيث بعد سرقة دراجته النارية في حدائق أكتوبر.
شاب يستغيث بعد سرقة دراجته النارية في حدائق أكتوبر.
ميرنا محمود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يستغيث بعد تعرض دراجته النارية للسرقة من منطقة حدائق أكتوبر، مؤكدا أن الدراجة تمثل مصدر رزقه الوحيد ويعتمد عليها في عمله.

وأوضح الشاب أنه فوجئ باختفاء الدراجة النارية من مكان تركها، ليبدأ في البحث عنها ومحاولة معرفة ملابسات الواقعة، وسط حالة من الحزن والصدمة بسبب فقدان وسيلة عمله.

وأشار إلى أنه لا يملك القدرة على تحمل تكلفة وضع الدراجة داخل جراج، وهو ما دفعه إلى تركها في الشارع، قبل أن يكتشف سرقتها.

وأطلق الشاب مناشدة للمساعدة في العثور على دراجته، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى مرتكبي السرقة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع استغاثة الشاب، مطالبين بمساعدته في استعادة دراجته، خاصة أنها تمثل مصدر دخله الأساسي.

شاب يستغيث سرقة دارجة حدائق اكتوبر شاب يستغيث بعد سرقة دراجته

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