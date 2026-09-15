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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من «كوم ماريا» إلى أبو فانا.. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لملوي على مدار 3 أيام

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

تستقبل محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في زيارة رعوية تمتد على مدار ثلاثة أيام لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، تحمل طابعا روحيا وتاريخيا وخدميا، وتتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس الإيبارشية.

أبرز محطات زيارة البابا

وتشهد مدينة ملوي استعدادات مكثفة لاستقبال البابا، بالتزامن مع برنامج حافل يتضمن قداسات وافتتاحات وتفقدًا لعدد من الخدمات والكنائس والأديرة، إلى جانب احتفالية خاصة باليوبيل الذهبي للإيبارشية.

ويبدأ برنامج الزيارة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، من منطقة دير أبو حنس، حيث يفتتح قداسة البابا المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا»، المرتبط بإحياء وتطوير أحد المواقع المهمة في مسار العائلة المقدسة بمصر.

كما يتضمن برنامج اليوم زيارة دير السيدة العذراء «دير البتول» للراهبات، في إطار متابعة قداسته للأماكن الرهبانية والخدمات الموجودة داخل الإيبارشية.

وتنتقل الزيارة غدًا الأربعاء 16 سبتمبر إلى مقر مطرانية ملوي، حيث يترأس البابا تواضروس القداس الإلهي، إلى جانب إقامة مراسم التدشين الخاصة بالكاتدرائية الجديدة للقديس مارمرقس.

زيارة رعوية وتاريخية للمنيا

ويشمل برنامج اليوم أيضًا لقاءات وتفقدًا لبعض الأنشطة والخدمات، من بينها «دار الحياة معًا» المعنية بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن عدد من الخدمات الكنسية.

وفي المساء، تقام احتفالية كبرى بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران الإيبارشية، وعدد من القيادات والآباء الأساقفة وأبناء الكنيسة.

وتختتم الزيارة يوم الخميس 17 سبتمبر من دير القديس آبا فيني المتوحد، المعروف باسم دير أبو فانا، حيث يتفقد قداسة البابا الدير ويشهد افتتاح الكنيسة الأثرية بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل.

كما يتضمن البرنامج عددًا من المحطات ذات القيمة الدينية والتاريخية، من بينها دير البرشا وكنيسته الأثرية وكنيسة ومدرسة دير الملاك.

وتأتي هذه الزيارة باعتبارها ثاني زيارة للبابا تواضروس الثاني إلى إيبارشية ملوي، بعد زيارته الأولى لها عام 2015، لتجمع الجولة الحالية بين المتابعة الرعوية والاهتمام بالخدمات، إلى جانب الحفاظ على الكنائس والأديرة والمواقع المرتبطة بتاريخ المسيحية المصرية.

وتحظى الزيارة باهتمام واسع داخل الإيبارشية، خاصة مع ارتباطها باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وما يتضمنه برنامجها من محطات تجمع بين الصلاة والرعاية وخدمة أبناء الكنيسة والحفاظ على التراث القبطي في صعيد مصر.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كوم ماريا مسار العائلة المقدسة القداس الكنيسة

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