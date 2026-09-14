مصرع طبيب عيون فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقى طبيب عيون مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع شخص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع طبيب مقيم بمحافظة الأقصر، أثناء استقلاله سيارته الملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، وجرى نقله إلى المشرحة فور وقوع الحادث.

وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.