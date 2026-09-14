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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب الأهلي يخطر جهاز المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎

ياسر إبراهيم‎
ياسر إبراهيم‎
عمرو مصطفى

تواصل الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب ‏الوطني، ‏وأبلغه بموقف ياسر إبراهيم والفحوصات التي خضع لها خلال الساعات الأخيرة، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

الأهلي ينسق مع المنتخب بشأن إصابة ياسر إبراهيم 

وواصل ياسر إبراهيم برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بعد أن أجرى أشعة جديدة للاطمئنان ‏على ‏حالته، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي وتمزق بالرباط الخارجي للكاحل.‏

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة ‏من ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

تطور جديد في مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي

من جانبه كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. جلسة جديدة بين مسؤولي الأهلي وياسر إبراهيم لتجديد عقده بشكل رسمي، بعدما شهد الملف انفراجة كبيرة بالساعات الأخيرة».

يأتي ذلك في ظل تحركات إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، بعد التطورات الإيجابية التي شهدها الملف خلال الساعات الأخيرة، تمهيدًا لاستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ياسر إبراهيم الأهلي للمنتخب الوطني مستقبل ياسر إبراهيم

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