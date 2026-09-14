قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب المعلمين يعلن منح مديري مدرستي الشهيد أحمد سمير وبرقطا رحلة عمرة
الناتو يحذر بوتين بعد استهداف قطار على حدود بولندا: "الرد لن يكون مرئيا"
"سليبر غالي مش شبشب".. من التعاطف إلى الحقيقة ومفاجآت بواقعة طالب مدرسة السعيدية
معلومات الوزراء: حضور مصري مميز في التغطية الإعلامية الأجنبية لقمة بريكس 2026
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين
ماذا حدث على سلم العقار؟.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ تـله على يد زوجته بالإسكندرية
السكة الحديد: تعديلات على تشغيل ومواعيد وتركيب عدة قطارات اعتبارًا من 15 سبتمبر
الدقهلية تنعى طالبًا بالصف الأول الابتدائى توفى إثر أزمة قلبية داخل المدرسة
مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور
بلاش تبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار وتقدم نصائح للمواطنين
تأجيل محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة الاتجار في المخدرات لـ أكتوبر
رأس المال السوقي يخسر 65 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطور جديد في مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي.. جلسة لحسم التجديد

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
علا محمد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. جلسة جديدة بين مسؤولي الأهلي وياسر إبراهيم لتجديد عقده بشكل رسمي، بعدما شهد الملف انفراجة كبيرة بالساعات الأخيرة».

يأتي ذلك في ظل تحركات إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، بعد التطورات الإيجابية التي شهدها الملف خلال الساعات الأخيرة، تمهيدًا لاستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

ترشيحاتنا

التعليم العالي

القاهرة 2026.. انتصارات لعين شمس وبنغازي وسفنكس وهليوبوليس والجامعة الدولية الألمانية في كرة القدم الخماسية

صورة ارشيفية

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية

حفل تكريم صالحة أبو الغيط ونادر علي

نقابة المعلمين تكرم مديري مدرستي الشهيد أحمد سمير وبرقطا بالقليوبية | صور

بالصور

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات

إيران
إيران
إيران

الأرق وقلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلا

الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد