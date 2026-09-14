تطور جديد في مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي.. جلسة لحسم التجديد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. جلسة جديدة بين مسؤولي الأهلي وياسر إبراهيم لتجديد عقده بشكل رسمي، بعدما شهد الملف انفراجة كبيرة بالساعات الأخيرة».

يأتي ذلك في ظل تحركات إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، بعد التطورات الإيجابية التي شهدها الملف خلال الساعات الأخيرة، تمهيدًا لاستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم.