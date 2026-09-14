أحمد شوبير يكشف عن كواليس جلسة عموته مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة أبو قير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة السويسري الحسين عموته، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع اللاعبين، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إن عموته عقد محاضرة مطولة مع لاعبي الأهلي، أمس الأحد، شهدت حديثًا صريحًا بين المدير الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع تحدث بصراحة وفتح قلبه للآخر.

وأوضح شوبير: «الحسين عموته أجرى محاضرة طويلة جدًا، أمس الأحد، مع اللاعبين، فتحوا قلوبهم لبعض، والكل كان فرحان ومتحفز ويريد المشاركة في المباراة القادمة».

وأضاف: «أشعر الآن من خلال حديثي مع أحد من الإدارة أو أحد اللاعبين، إن هناك تحفزا وغضبا، اللاعبون يشعرون بغضب الجماهير جدًا، ولا يريدون أن تسير الأمور بهذا الشكل السيء».

وأشار إلى أن حالة الغضب لدى اللاعبين تأتي في ظل رغبتهم في تحسين الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك حالة من التحفز داخل الفريق قبل المباراة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات.