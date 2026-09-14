مورينيو يطلب 3 أشهر لتطوير ريال مدريد: «مش عندي شيء سحري»

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه يحتاج إلى ثلاثة أشهر من أجل تطوير مستوى الفريق والوصول به إلى صورة أفضل، مشددًا على أن التحسن لن يحدث بصورة سحرية خلال فترة قصيرة.

مورينيو

وقال مورينيو: «أنا أطلب ثلاثة أشهر، وهناك آخرون يطلبون عشر سنوات»، موضحًا أن هدفه خلال هذه الفترة هو أن يصبح ريال مدريد أفضل مما هو عليه حاليًا.

وأضاف: «بعد ثلاثة أشهر أريد أن نكون أفضل مما نحن عليه اليوم، لكن ليس لدي شيء سحري يجعلنا بعد ثلاثة أشهر نصل إلى مستوى مذهل»، مؤكدًا أن بناء فريق قوي يحتاج إلى العمل والصبر وليس الحلول السريعة.