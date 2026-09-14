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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتراف صادم من هيئة التحكيم بشأن هدف هالاند في ديربي مانشستر

حكم ديربي مانشستر
حكم ديربي مانشستر
إسراء أشرف

اعترفت هيئة التحكيم بالخطأ الذي شاب احتساب هدف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في شباك مانشستر يونايتد خلال ديربي مانشستر، بعدما أثارت اللقطة جدلًا واسعًا بين جماهير الفريقين.

وشهدت المباراة احتساب هدف هالاند بعد تدخل تقنية الفيديو، رغم إلغاء الحكم مايكل أوليفر له في البداية بداعي التسلل، قبل أن تكشف المراجعة أن قدم باتريك دورجو مدافع مانشستر يونايتد أبقت المهاجم النرويجي في موقف صحيح.

إلا أن الجدل لم يتوقف عند حالة هالاند، بعدما تبين وجود إنزو فرنانديز في موقف تسلل أثناء الهجمة، ورغم عدم لمسه الكرة، رأت هيئة التحكيم أن موقعه كان مؤثرًا في سير اللعبة.

وبحسب ما نقلته شبكة «talkSPORT»، أقرت هيئة التحكيم بأن الحكم كان يجب أن تتم دعوته لمراجعة اللقطة بنفسه، بدلًا من الاكتفاء بقرار احتساب الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو.

كما تواصلت الهيئة مع مانشستر يونايتد لإبلاغه بالخطأ الذي وقع خلال المباراة، مؤكدة أن الواقعة ستخضع للمراجعة من أجل الوقوف على تفاصيل القرار التحكيمي.

وأثار القرار غضب مايكل كاريك، الذي انتقد احتساب الهدف، متسائلًا عن كيفية اعتبار وجود فرنانديز في موقف التسلل غير مؤثر في الهجمة.

وكان هالاند قد قاد مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ليرفع فريقه رصيده إلى 12 نقطة ويحافظ على العلامة الكاملة.

هالاند هدف هالاند مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ديربي مانشستر

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