فراس الأسود يحصد ذهبية "كأس مصر" للجمباز الفني تحت 7 سنوات

شارك فراس محمد السعيد الأسود لاعب الجمباز في منافسات بطولة "كأس مصر" للجمباز الفني رجال تحت 7 سنوات للموسم الرياضي 2026-2027، التي شهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب من 121 هيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية، ونجح في الفوز بالمستوى الأول والحصول على الميدالية الذهبية.

وكانت منطقة بورسعيد للجمباز قد كرمت فراس محمد السعيد الأسود، لاعب الجمباز الفني تحت 7 سنوات، خلال مشاركته في فعاليات بطولة منطقة بورسعيد للجمباز الفني، التي أقيمت بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية ضمن منافسات البراعم.

كما تم تكريم فراس من قبل إدارة معهد السرو الازهري التابع لمنطقة دمياط الأزهرية بتكريمه ومنحه شهادة تقدير متفوقه الرياضي في طابور الصباح بحضور قيادات من المنطقة الأزهرية بكل من السرو والزرقا ودمياط.

وجاء تكريم اللاعب تقديرًا لتألقه في البطولة وتحقيقه المستوى الأول، في بطولة "كأس مصر" ليواصل بذلك فراس الأسود مشواره الرياضي الواعد في رياضة الجمباز الفني، وسط تطلعات بمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استمرار منافسات بطولات الجمباز للموسم الرياضي الحالي، حيث انطلقت فعاليات بطولة "كأس مصر" للجمباز الفني رجال، مرحلة 9 سنوات، بمشاركة 850 لاعبًا من 92 هيئة رياضية، وأقيمت منافساتها بصالة نادي مدينة نصر خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2026.

كما بدأ المنتخب المصري للناشئين والناشئات منافساته في بطولة العالم لجمباز الإيروبيك، التي أقيمت في مدينة بامبلونا الإسبانية خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، بمشاركة عشرة لاعبين ولاعبات يمثلون مصر في البطولة.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من ريتاج عمر مجدي، أوناي ميلاد مراد، جنى وحيد محمد، زينة عماد إسماعيل، لمى هاني محمد، حنين أحمد محمود، فريدة أحمد محمد، أسر عبد المحسن بدوي، ياسين مصطفى محمود، وياسين مصطفى محمود.

وفي إنجاز آخر للجمباز المصري، توج البطل الأوليمبي عمر العربي بالميدالية البرونزية في نهائيات جهاز الحلق بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيده خلال منافسات البطولة، ويؤكد استمرار التألق المصري على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل تجرى حالياً استعدادات على قدم وساق لخوض منافسات بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال، التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل 2026، ويقوم الكابتن عبدالرحمن متيرد بالإشراف الكامل على تجهيز اللاعبين لتأهليهم لخوضها ومن بينهم اللاعب فراس محمد السعيد الأسود ، استعداداً لهذه المنافسات الهامة، التي ستشهدها العاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر القادم.