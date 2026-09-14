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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرا التضامن الاجتماعي والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص

وزيرا التضامن الاجتماعي والرياضة
وزيرا التضامن الاجتماعي والرياضة
عبدالله هشام

تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة وبحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس هانئ محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بـالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – القاهرة 2026 (رياضات الأداء)، والمقرر عقده غدا الثلاثاء في تمام الحادية عشر صباحاً ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بالإضافة إلى قيادات الأولمبياد الخاص الدولي وممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة بالإضافة الي منتخبات الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في الالعاب.

أكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تمثل محطة فارقة في مسيرة الحركة الإقليمية، ورسالة متكاملة لترسيخ قيم الدمج وتكافؤ الفرص وتمكين لاعبو الاولمبياد الخاص ، بما يتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية إلى بناء منظومة إقليمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف أن اجتماع وفود وبرامج الأولمبياد الخاص في القاهرة يمثل فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون والتكامل الإقليمي، وتبادل التجارب والخبرات، والارتقاء بمستوى البرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق مزيد من التمكين والمشاركة الفاعلة للاعبي الأولمبياد الخاص في مجتمعاتهم.

من جانبه قال المهندس هاني محمود إن استضافة القاهرة للألعاب الإقليمية العاشرة تمثل محطة جديدة في مسيرة مصر لدعم حركة الأولمبياد الخاص، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يتجاوز إقامة المنافسات إلى بناء مجتمع أكثر شمولًا وإتاحة الفرص للاعبين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. 
وأضاف أن الأولمبياد الخاص المصري يكثف استعداداته بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء لضمان أفضل الظروف للوفود واللاعبين، بما يليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا

وفي إطار الاستعدادات النهائية، تواصل اللجنة المنظمة للألعاب الإقليمية العاشرة – القاهرة 2026 أعمالها على مدار الساعة، حيث تم الانتهاء من العديد من الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة، وتجهيز أماكن الإقامة والتنقلات والاستقبال، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان خروج الفعاليات بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن جميع فرق العمل أصبحت على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التنظيمية والفنية واللوجستية، بما يضمن توفير أفضل تجربة ممكنة للاعبين والمدربين والوفود خلال فترة وجودهم في القاهرة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الاولمبياد الخاص الأولمبياد أولمبياد

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