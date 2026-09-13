وزير الرياضة يهنئ منتخبات مصر للكاراتيه بالتتويج ببطولة إفريقيا بالجزائر

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، منتخبات مصر للكاراتيه للكبار والشباب والناشئين، بعد تتويجها ببطولة إفريقيا للكاراتيه 2026، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري، عقب تصدر مصر جدول الميداليات برصيد 46 ميدالية متنوعة، بواقع 27 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الذي قدمه لاعبو ولاعبات مصر على مدار منافسات البطولة، موجهاً التهنئة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الاستاذ محمد الدهراوي، على الفوز باللقب القاري، متمنياً لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من النتائج المميزة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة: مبروك لأبطال وبطلات مصر، قدمتم بطولة قوية وكنتم على قدر المسؤولية، ورفعتم اسم مصر وهذا نتيجة جهد كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجلس إدارة الاتحاد متمنيا للاعبي منتخبا القومي تكمله المسيرة القادمة لهم في منافستهم بنفس الروح وتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في البطولات المقبلة.