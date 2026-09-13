فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن سقوط نظام بشار الأسد "خدم أمن المنطقة بأكملها"، معلناً من العاصمة السورية دمشق أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور سوريا في أقرب وقت.

فيدان: حل "قسد" خطوة مرحب بها

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، قال فيدان إن حل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يعد "خطوة مهمة ومحط ترحيب بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن زيارة أردوغان المرتقبة لدمشق ستتناول ملفات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.

الشيباني: اتفاق طاقة مع تركيا وعودة مئات الآلاف

من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عودة أكثر من 700 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم عقب سقوط نظام الأسد.

وكشف الشيباني عن توجه دمشق وأنقرة لإبرام "اتفاق شامل في مجال الطاقة"، مؤكداً أن البلدين على "أبواب فتح السفارة السورية في أنقرة" مجدداً.

وتطرق الشيباني، إلى الوضع في الجنوب السوري، متهماً "الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك السيادة السورية".

وشدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل والالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974"، معتبراً أن احترام الاتفاقية هو الأساس لاستقرار المنطقة الحدودية.

وتأتي الزيارة في إطار مساعي أنقرة ودمشق لتطبيع العلاقات وإعادة ترتيب الأوضاع في سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة.