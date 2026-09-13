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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهدي كتبا علمية للفائزين في “دوري النجباء” بموسميه الأول والثاني

وزير الأوقاف يلتقي الفائزين في دوري الأئمة النجباء
وزير الأوقاف يلتقي الفائزين في دوري الأئمة النجباء
أحمد سعيد

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بكل الفائزين في مسابقات "دوري النجباء" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في لقاء علمي وتربوي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة، والشيخ محمود أبو العزايم، مساعد الوزير لشئون التدريب، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور خالد أبو العز، مدير أكاديمية الأوقاف الدولية.

وزير الأوقاف يلتقي الفائزين في دوري الأئمة النجباء في موسميه الأول والثاني

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أهمية بناء الإمام المتكامل علميًّا وفكريًّا، وضرورة مواصلة التحصيل العلمي والتزود بأمهات العلوم والمعارف التي تعين الإمام على أداء رسالته الدعوية بكفاءة واقتدار، مشددًا على أن التكوين العلمي الرصين يمثل أساسًا راسخًا للقيام برسالة الإمامة والدعوة على الوجه المنشود.

وحث الوزير الأئمة على العمل خلال عام على إتمام دراسة العلوم الإثني عشر، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعميق تكوينهم العلمي، مؤكدًا أهمية أن يتحول هذا المسار إلى مشروع علمي متكامل يقوم على الاستمرار والانضباط والتدرج في طلب العلم، ويرفع مستوي إدراكهم للواقع وتحديات العصر وقدرتهم على إنتاج خطاب ديني رشيد ومنير يحقق مقاصد الشرع الشريف ويحمي الوطن ويكون للناس جميعا رحمة وراحة.

كما دعا الأئمة إلى عقد لقاءات دورية عبر تقنية الاتصال المرئي «Zoom»، تحت إشراف أكاديمية الأوقاف بما يتيح لهم التواصل المستمر، وتبادل الخبرات والمعارف، ومساندة بعضهم بعضًا في رحلة التحصيل العلمي، وتعزيز روح التعاون والتكامل بينهم.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير الأوقاف الأئمة عددًا من الكتب العلمية؛ لمساعدتهم على دراسة العلوم الاثني عشر خلال العام، وتحقيق البناء العلمي الرصين الذي يعينهم على أداء رسالتهم الدعوية بكفاءة واقتدار، في إطار رؤية الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة، وإعداد جيل من الأئمة القادرين على حمل رسالة الدعوة بوعي راسخ، وفكر وسطي مستنير، وتكوين علمي متين.

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