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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

تعزيز الصادرات المصرية

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه من فرص نمو كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار خالد هاشم إلى أن التطور في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في هذا القطاع يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية، مستفيدًا من الميزة التنافسية والجودة التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم قطاع الصناعات الغذائية يأتي في إطار مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية

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