وزير الصناعة يبحث مع مصنعي ومصممي الأثاث سبل تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع عدد من مصنعي ومصممي الأثاث ومدخلات الإنتاج، سبل تطوير صناعة الأثاث وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب الاستماع إلى رؤى ومتطلبات العاملين في القطاع والتعرف على أبرز التحديات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة، بحضور مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

تعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة

شهد اللقاء استعراض عدد من المحاور الرئيسية لتطوير قطاع الأثاث، من بينها تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتفعيل المنصات الرقمية للتسويق، ودعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفق استراتيجية متكاملة تضمن استدامة النمو.

كما ناقش اللقاء سبل فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في أفريقيا وليبيا والعراق، إلى جانب العمل على تذليل العقبات الجمركية واللوجستية التي تواجه صادرات الأثاث المصرية.

برنامج لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة العمالة

وبحث المشاركون إمكانية وضع برنامج شامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الأثاث، من خلال إتاحة دورات تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العمالة الفنية.

كما تضمن النقاش إقرار آليات للحوكمة والرقابة وضبط الجودة، بما يضمن التزام هذه الورش بالمعايير والمواصفات القياسية، ويسهم في الحفاظ على مستويات الجودة واستمراريتها.

مناطق صناعية متكاملة تضم مدخلات صناعة الأثاث

وتطرق اللقاء إلى دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية مؤهلة ومتكاملة تجمع مختلف مدخلات ومكملات صناعة الأثاث في مكان واحد، بدءًا من الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، وصولًا إلى مراكز البحث والتطوير والدعم اللوجستي.

ومن شأن هذه المناطق أن تسهم في تخفيض التكاليف اللوجستية وتسهيل عمليات التصنيع أمام المستثمرين والمصنعين، فضلًا عن توفير بيئة متكاملة تدعم نمو القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية.

وزير الصناعة: الأثاث المصري يمتلك مقومات تنافسية واعدة

وأكد المهندس خالد هاشم أن صناعة الأثاث تُعد من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخًا حافلًا وسمعة عالمية مرموقة، مدعومة بمقومات ومزايا تنافسية واعدة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن قطاع الأثاث لم يصل بعد إلى المستهدف المأمول خلال المرحلة الحالية مقارنة بحدود إمكاناته الحقيقية، بما يستدعي العمل على استثمار المقومات التي يمتلكها القطاع وتحويلها إلى معدلات نمو وصادرات أكثر قوة.

خالد هاشم: الشراكة مع القطاع الخاص أساس تطوير الصناعة

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تتبنى منهج عمل قائمًا على الشراكة المباشرة والتفاعل الميداني مع الخبراء والجهات المعنية في كافة القطاعات الإنتاجية، بهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية والتحديات من واقع الممارسة العملية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل هذه الاحتياجات والتحديات إلى خطط عمل تنفيذية ومحددة الأهداف، مشددًا على أن الرؤية الحالية تستهدف مواكبة التحديثات العالمية المتقدمة وتحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية.

زيارات ميدانية لمصانع ومراكز تصنيع الأثاث

وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة كثفت خلال الفترة الماضية زياراتها التفقدية الميدانية لعدد كبير من مصانع ومراكز تصنيع الأثاث، للوقوف على أداء العملية الإنتاجية واستكشاف الآليات الكفيلة بتحويل المزايا التنافسية للقطاع إلى مردود إيجابي ملموس.

وأوضح أن ذلك يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وزير الصناعة: نحتاج إلى بناء هوية للأثاث المصري

وشدد وزير الصناعة على ضرورة بناء هوية للأثاث المصري وزيادة الربط بين المصممين والمصنعين، خاصة أن التصميم يمثل قيمة مضافة كبيرة في صناعة الأثاث.

وأكد أهمية تطوير الحرفيين بما يضمن استمرارية الجودة، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنتج الوطني إلى آفاق المنافسة العالمية يمثل الهدف المحوري الذي تتضافر من أجله جهود كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين في القطاع الخاص.

مصنعو الأثاث يشيدون بلجنة تفضيل المنتج المحلي

من جانبهم، أشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على تعزيز نمو صناعة الأثاث الوطنية وحمايتها.

كما ثمنوا النهج القائم على التواصل الميداني والمباشر الذي تتبعه الوزارة، وحرصها على الاستماع إلى مصنعي القطاع والعمل على تحويل التحديات الميدانية إلى آليات عمل جادة وقابلة للتنفيذ.