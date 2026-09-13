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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يضبط منصة إطلاق المسيرات في الهجوم على خط أنابيب نفط سعودي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

صرح سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني ​​في العراق،  بأن السلطات العراقية ضبطت داخل البلاد منصة لإطلاق الطائرات المسيرة كانت قد استُخدمت في هجوم استهدف خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب".

وقال معن في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية: "بذلت قوة مهام استخباراتية وأمنية جهوداً كبيرة ونجحت في تحديد موقع منصة الإطلاق وضبطها داخل الأراضي العراقية".

وأضاف أن الإجراءات التحقيقية لا تزال جارية بمشاركة خبراء الأدلة الجنائية، وتشمل التوثيق الفني وفحص وتحليل المنصة.

وأشار معن إلى أن الجهود لا تقتصر على تأمين المنصة فحسب، بل تشمل أيضاً عمليات ميدانية واستخباراتية مكثفة لتحديد هوية المتورطين في الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المتحدث باسم الجيش العراقي، صباح النعمان، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تواصل عملياتها لاعتقال جميع المتورطين في الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان السعودية يوم الجمعة أن خط أنابيب النفط الاستراتيجي "شرق-غرب" -الذي يمر عبر منطقتي الرياض والمدينة المنورة- قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من العراق، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

وقد أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات بشدة، لكنها أوضحت أن المملكة اختارت عدم الرد في هذه المرحلة استجابةً لطلب من رئيس الوزراء العراقي بمنح بغداد فرصة لاتخاذ تدابير تمنع انطلاق هجمات من الأراضي العراقية ضد السعودية ودول الجوار.

وشددت السعودية على احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

العراق الإعلام الأمني منصة إطلاق طائرات مسيرة خط أنابيب نفط سعودي وكالة الأنباء العراقية

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