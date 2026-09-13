ترامب يدعو زيلينسكي لوقف ضرب منشآت وقود الديزل في روسيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى التوقف عن استهداف منشآت وقود الديزل في روسيا، في أحدث تعليق له بشأن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي.

وقال ترامب إن على زيلينسكي القيام بأمر واحد، يتمثل في وقف الضربات التي تستهدف منشآت الوقود الروسية، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، وسط مساعٍ دولية للدفع نحو مسار يفضي إلى إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، والتي تستهدف بصورة متزايدة منشآت الطاقة والمصافي ومستودعات الوقود، في محاولة من كييف للضغط على القدرات اللوجستية والاقتصادية لموسكو وإضعاف قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.

وترى أوكرانيا أن استهداف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة الروسي يمثل جزءًا من جهودها العسكرية للحد من موارد موسكو، بينما تحذر أطراف دولية من تداعيات اتساع نطاق الضربات على البنية التحتية الحيوية.

وتعكس تصريحات ترامب استمرار تركيز الإدارة الأمريكية على الحد من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى دفع الطرفين نحو التفاوض وإنهاء الأعمال القتالية



