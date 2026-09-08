من سوسة إلى القاهرة.. الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تواصل رحلتها في قلب مصر

تتواصل الاستعدادات المكثفة في القاهرة لاستضافة المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – القاهرة 2026 – رياضات الأداء، والتي تقام خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 13 وفداً من برامج الأولمبياد الخاص بدول المنطقة.

وتقام الألعاب تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في إطار الدعم الذي توليه الدولة المصرية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دور الرياضة كأداة رئيسية للتمكين والدمج المجتمعي.

وتشهد الأيام الحالية تكثيف أعمال اللجان المنظمة، والانتهاء من الترتيبات الخاصة بالملاعب والمنشآت الرياضية، والإقامة والإعاشة والانتقالات والاستقبال، إلى جانب التجهيزات الطبية والفنية والإدارية والإعلامية، بما يضمن خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في حركة الأولمبياد الخاص.

ومن المقرر أن يعقد الأولمبياد الخاص المصري مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بالألعاب، والكشف عن تفاصيل الوفود المشاركة والبرنامج الرياضي ومواقع إقامة المسابقات إلى جانب استعراض الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية للحدث.

وتأتي استضافة القاهرة للمرحلة الثانية في إطار الرؤية الجديدة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، والتي تعتمد على إقامة المنافسات على مراحل ومحطات مختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام برامج المنطقة ويمنح اللاعبين فرصًا أكبر للمشاركة والتنافس والاستمرار في ممارسة الرياضة على مدار العام.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن استضافة مصر للألعاب الإقليمية تمثل محطة مهمة ليس فقط على مستوى المسابقات، وإنما في مسيرة تطوير الحركة الرياضية للاعبو الاولمبياد الخاص في المنطقة.

وقال عبد الوهاب: “ثقتنا كبيرة في مصر، وفي قدرة الأولمبياد الخاص المصري على تقديم ألعاب تليق بتاريخ الحركة في المنطقة، ونتطلع إلى أن تكون القاهرة نقطة التقاء جديدة لطاقات لاعبينا وبرامجنا، وأن نخرج من هذه الألعاب ليس فقط بأبطال وميداليات، وإنما بشراكات وتجارب ونجاحات جديدة تساهم في تطوير حركة الأولمبياد الخاص في منطقتنا بأكملها”.

وأضاف الرئيس الإقليمي: “رسالتنا في الأولمبياد الخاص واحدة في جميع دول المنطقة وهي أن يحصل كل لاعب على فرصته كاملة في المسابقة، وأن يرى المجتمع قدراته وإمكاناته قبل أي شيء آخر وألعاب القاهرة ستكون مناسبة جديدة لنؤكد أن الدمج ليس شعارا، وإنما ممارسة حقيقية تبدأ من الملعب وتمتد إلى المجتمع كله”.

من جانبه، أعرب الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص، المصري عن سعادته باستضافة مصر للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص، مؤكدًا أن تنظيم هذا الحدث يمثل مسئولية كبيرة وفرصة مهمة لإبراز قدرات اللاعبين المصريين ولاعبي المنطقة وإظهار قدرة مصر على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية والإنسانية الكبرى.

وأكد رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن الدعم والرعاية التي تحظى بها الألعاب من معالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومعالي الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الاستعدادات، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بتمكين لاعبو الاولمبياد الخاص وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن تشهد الألعاب مسابقات الفروسية والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي ورفع الأثقال، ويقام على هامش الألعاب عدد من الفعاليات منها المؤتمر الإقليمي الثاني عشر للشباب القادة، وعرض صغار السن من اللاعبين وتجربة الرياضة الموحدة بمشاركة طلاب المدارس ووحدة تدريبية لنشاط شديدي الإعاقة، بالإضافة إلى الكشف الصحي على اللاعبين في أربعة تخصصات طبية متنوعة.

وتواصل اللجان المنظمة أعمالها بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، فيما يمثل المؤتمر الصحفي المرتقب الأسبوع المقبل محطة مهمة للإعلان عن تفاصيل الحدث ووضع وسائل الإعلام والرأي العام أمام الصورة الكاملة للاستعدادات النهائية.