أسامة ربيع يستقبل نائب رئيس البرلمان التايلاندي لبحث تعزيز التعاون مع قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفدًا رفيع المستوى برئاسة ليرتساك باتاناشايكول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي، يرافقه السفير تاناوات سيريكيول سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.



يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، وفي إطار التعاون المُثمر والتنسيق المُشترك بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج.

ضم الوفد، عددًا من ممثلي مجلس النواب التايلاندي، ومسئولي سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة.

شهد اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المُحتملة بين الجانبين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مُستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب، وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التنمية بمنطقة القناة شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن قناة السويس حرصت على تعزيز مكانتها كرافد رئيسي للدخل القومي من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة لتلبية متطلبات العمل في القناة والموانئ المصرية، علاوة على فتح آفاق جديدة نحو التصدير للخارج.

كما تطرق الفريق ربيع إلى أن قناة السويس استحدثت حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة أبرزها خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وجمع المُخلفات، وغيرها.

من جانبه، أعرب السيد/ ليرتساك باتاناشايكول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعد الأولى له لقناة السويس، مبدياً اهتمامه باكتشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مشيدًا بجهود الهيئة في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المُختلفة.

كما أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الهيئة في مجالات التكريك والتدريب.

من جانبه، أكد السفير تاناوات سيريكيول سفير مملكة تايلاند بالقاهرة أن جسور التعاون بين الجانبين قد تمتد إلى مجالات أخرى مثل السياحة البحرية والثقافية.

في ختام اللقاء، أكد الفريق ربيع جاهزية الهيئة لبدء التعاون الفعلي في مجال التدريب من خلال أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة.

ثم أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السيد/ ليرتساك باتاناشايكول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي، والذي أهداه في المُقابل هدية تذكارية.



المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس

جورج صفوت