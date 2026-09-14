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القطار الكهربائي السريع.. تعرف على زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القطار الكهربائي السريع.. تعرف على زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح

القطار الكهربائي السريع.. تعرف على زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح
القطار الكهربائي السريع.. تعرف على زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح
ولاء عادل

تواصل وزارة النقل تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة النقل وربط المدن والمحافظات بشبكة نقل حديثة وسريعة، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين حركة التنقل بين مختلف المناطق.

وتضم الشبكة الجاري تنفيذها 3 خطوط رئيسية، يصل إجمالي أطوالها إلى نحو 2000 كيلومتر، وتخدم عددًا كبيرًا من المدن والمناطق على مستوى الجمهورية.

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

يُعد خط «السخنة – العلمين – مطروح» أول خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع، ويمتد بطول 660 كيلومترًا، ويمر بعدد من المدن والمناطق المهمة، كما يأتي ضمن الممر اللوجستي «السخنة – الدخيلة».

ويستهدف الخط توفير وسيلة نقل سريعة تربط القاهرة بعدد من المدن الساحلية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب تحسين حركة نقل الركاب والبضائع.

مدة رحلات القطار الكهربائي السريع

وتختلف مدة الرحلة على الخط الأول وفقًا للمحطة التي يبدأ منها الراكب والوجهة التي يقصدها، وجاءت المدد المعلنة على النحو التالي:

  • تستغرق الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية نحو ساعة و25 دقيقة.
  • تصل مدة الرحلة من القاهرة إلى العلمين إلى ساعة و40 دقيقة.
  • تستغرق الرحلة من القاهرة إلى مطروح نحو ساعتين و35 دقيقة.
  • تصل الرحلة من السخنة إلى الإسكندرية إلى ساعتين و5 دقائق.
  • تستغرق الرحلة من السخنة إلى العلمين نحو ساعتين و25 دقيقة.
  • تصل مدة الرحلة من السخنة إلى مطروح إلى 3 ساعات و15 دقيقة.
  • تستغرق الرحلة من الإسكندرية إلى مطروح نحو ساعة و15 دقيقة.

وتعكس هذه المدد المستهدفة دور القطار الكهربائي السريع في تقليص زمن الانتقال بين المدن، خاصة مع اتساع المسافات التي يربط بينها الخط الأول.

محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

يضم الخط الأول 21 محطة، إلى جانب مركز للتحكم والسيطرة، بما يدعم تشغيل المنظومة ومتابعة حركة القطارات على امتداد المسار.

ومن المقرر أن تضم منظومة التشغيل الخاصة بالخط 15 قطارًا سريعًا، بالإضافة إلى 34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا مخصصًا لنقل البضائع.

وتأتي هذه المنظومة ضمن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع التي تتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر، بهدف إنشاء شبكة نقل متطورة تربط مختلف المناطق وتدعم حركة الركاب والبضائع في مصر.

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