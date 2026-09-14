«البحوث الإسلامية» يواصل حملة «بالعلم يُبنى الإنسان» مع انطلاق الدراسة .. صور

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تنفيذ فعاليات حملة «بالعلم يُبنى الإنسان» داخل عدد من المدارس والمعاهد بمختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بتوجيهات من فضيلة الأمين العام للمجمع أ.د. محمد الجندي، ومتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني.

وشهدت الحملة مشاركة وعاظ وواعظات المجمع في لقاءات توعوية مع الطلاب والطالبات، تناولت أهمية العلم في بناء شخصية الإنسان ودوره في صناعة المستقبل، إلى جانب توجيه الطلاب إلى أهمية الاجتهاد في تحصيل العلم والتمسك بالقيم والأخلاق.

العلم مرتبط بالعمل والمسؤولية

وركزت اللقاءات على أن قيمة العلم لا تكتمل بمجرد تحصيل المعرفة، وإنما ترتبط بتحويلها إلى عمل نافع وسلوك مسؤول يسهم في خدمة المجتمع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأخلاق في مختلف جوانب الحياة التعليمية والاجتماعية.

وتأتي حملة «بالعلم يُبنى الإنسان» ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية لتعزيز الوعي لدى النشء والشباب، وترسيخ المفاهيم والقيم الإيجابية لديهم، بما يدعم بناء شخصية متوازنة وقادرة على المشاركة الفاعلة والإسهام الإيجابي في المجتمع.