لم تتحسن.. تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد |خاص

كشفت مساعدة الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد إجراءها عملية جراحية فى الظهر.

وقالت مساعدة نجوى فؤاد فى تصريح خاص لـ صدى البلد: ان حالة الفنانة لم تتحسن حتى الآن بعد اجراء العملية الجراحية الخاصة بظهرها ومازال تعاني من ألام شديدة.

وأضافت : نجوى تنتظر عودة الطبيب المعالج لها الذى أجرى العملية الجراحية من الخارج من أجل متابعة حالتها الصحية.

نجوي فؤاد: اشعر بالوحدة بسبب غياب المقربين عني

كانت الفنانة نجوى فؤاد كشفت عن تفاصيل حالتها النفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "خضعت لعملية جراحية بسبب الغضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن.

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.

وأثارت تصريحات نجوى فؤاد تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم معها، متمنين لها دوام الصحة والعافية، مشيدين بتاريخها الفني الطويل الذي قدمته خلاله العديد من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.