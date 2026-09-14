جوش برولين يخطف الأنظار في The Dog Stars

حظي النجم الأمريكي جوش برولين بإشادات لافتة عن أدائه في فيلم The Dog Stars للمخرج العالمي ريدلي سكوت، والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية، حيث يجسد شخصية Bangley، جندي مشاة بحرية سابق يتحول إلى أحد أبرز حماة الناجين في عالم ما بعد الوباء، ويعيش في حالة دائمة من الحذر والشك تجاه الغرباء، وأشاد عدد من النقاد بأداء برولين، معتبرين أن حضوره من أكثر العناصر جذبًا في الفيلم، ووصفته إحدى المراجعات بأنه «عملاق» يسرق كل مشهد يظهر فيه، بينما أشارت مراجعات أخرى إلى أن الفيلم يصبح أكثر حيوية بمجرد ظهوره على الشاشة.

وتحدث برولين عن طبيعة الشخصية والعلاقة التي تجمعها بـ Hig، الذي يجسد دوره جاكوب إلوردي، موضحًا أن الاثنين يمثلان شخصيتين متناقضتين تمامًا؛ فبينما يبحث Hig عن البشر وما تبقى من الروابط الإنسانية، يرى Bangley العالم من زاوية مختلفة، ويعتبر الغرباء تهديدًا محتملًا، وقال إن الشخصيتين «تحتاجان إلى بعضهما البعض»، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تمثل أحد المحاور الأساسية في الفيلم، وأوضح أن قرار Hig بمغادرة المكان بحثًا عن مصدر إشارة إذاعية غامضة يؤثر بشدة في Bangley، رغم عدم قدرته على التعبير عن ذلك بصورة مباشرة، وأضاف جوش أن الشخصية تعيش خلف "واجهة ضرورية"، فهي تبدو وكأنها لا تحتاج إلى أحد، لكنها في الحقيقة تعتمد بصورة عميقة على وجود شخص آخر إلى جوارها، مشيرًا إلى أن رحيل Hig يكشف الجانب الإنساني المخفي خلف قسوة Bangley.

برولين: تجربة الفيلم مخيفة للغاية

وكشف برولين أن العمل مع ريدلي سكوت تطلب منه الخروج من منطقة الراحة الخاصة به، واصفًا التجربة في بدايتها بأنها كانت "مخيفة للغاية"، خاصة أن أسلوب سكوت في التصوير يخلق حالة مستمرة من عدم اليقين وعدم الراحة لدى الممثل، وأشار إلى أن سكوت كان يتعامل مع المشاهد بطريقة سريعة ومباشرة، موضحًا أن المشاهد الحميمة كانت تُصور في عدد محدود جدًا من المحاولات، وهو ما جعله يشعر في البداية بالقلق من الطريقة التي سيخرج بها الأداء على الشاشة، لكن سكوت نجح في طمأنته من خلال عرض نسخة أولية من أحد المشاهد التي انتهيا من تصويرها، وهو ما جعل برولين يدرك أن أسلوب المخرج المختلف كان يعمل بالفعل لصالح الفيلم.

ولم تتوقف الإشادات بأداء برولين عند النقاد، إذ كشف فريق مونتاج الفيلم أن حضور شخصية Bangley كان قويًا إلى درجة جعلتهم يحرصون على عدم الابتعاد عنها طويلًا خلال الأحداث، وأوضح المونتير أن الشخصية أصبحت أكثر حضورًا في النسخة السينمائية مقارنة بالرواية الأصلية، لأن أداء برولين كان "يقفز من الشاشة"، ولذلك كان هناك حرص متعمد على تحقيق توازن بين خطه الدرامي وخط Hig.

ومن أبرز اللحظات التي حظيت بإشادة خاصة داخل فريق العمل، مشهد المونولوج الذي يقدمه برولين قرب نهاية الفيلم، حيث قرر ريدلي سكوت عدم تصوير أي لقطات إضافية أو زوايا بديلة للمشهد، والاكتفاء بلقطة مقربة على وجه برولين، وكشف فريق المونتاج أن برولين أدى المشهد مرتين أو ثلاث مرات فقط، وفي كل مرة كان الأداء قويًا بالقدر الذي جعلهم يرون أنه لا توجد حاجة إلى القطع بعيدًا عنه، واصفين أداءه في المشهد بأنه استثنائي.

ويقدم The Dog Stars برولين في شخصية مختلفة عن أدواره التقليدية؛ فـBangley رجل قاسٍ وبارد وبارع في البقاء، لكنه يخفي خلف هذه القسوة احتياجًا عميقًا إلى التواصل الإنساني، وهي الازدواجية التي منحها برولين مساحة كبيرة في أدائه، وجعلت الشخصية واحدة من أكثر شخصيات الفيلم حضورًا وإثارة للاهتمام.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، يتقدمهم جاكوب إلوردي في دور البطولة، إلى جانب جوش برولين ومارجريت كوالي، في توليفة تمثيلية تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة. ويستند العمل إلى الرواية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه للكاتب بيتر هيلر، والتي حظيت بإشادة واسعة بسبب معالجتها الإنسانية لفكرة العزلة والبقاء بعد انهيار العالم.