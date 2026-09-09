انتكاسة جديدة.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عملية الظهر |خاص

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر منذ أيام، مؤكدة أنها تعاني من آلام شديدة أعاقت قدرتها على الحركة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، إنها تعاني حاليًا من انتكاسة جديدة، ولا تزال تفاصيل حالتها الصحية غير واضحة حتى الآن، موضحة أن الألم أصبح شديدًا لدرجة أنها غير قادرة على القيام أو المشي.

وأشارت إلى أنها تخضع للمتابعة الطبية خلال الفترة الحالية، في انتظار معرفة أسباب الانتكاسة وتطورات حالتها خلال الأيام المقبلة.

نجوي فؤاد: اشعر بالوحدة بسبب غياب المقربين عني

وكانت كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها النفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "خضعت لعملية جراحية بسبب الغضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن.

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.

وأثارت تصريحات نجوى فؤاد تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم معها، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومشيدين بتاريخها الفني الطويل الذي قدمته خلاله العديد من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.