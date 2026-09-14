مروة عبد المنعم تستأنف العرض المسرحي سما

تستأنف الفنانة مروة عبد المنعم العرض المسرحي سما، من إخراج ايمن مصطفي وذلك يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري

بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري.

ويُعد عرض «سما» من أبرز العروض المسرحية التي لاقت إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، حيث ينتمي إلى نوع المونودراما، وتعتمد أحداثه على أداء تمثيلي مكثف تقدمه مروة عبد المنعم بمفردها على المسرح، في تجربة إنسانية مؤثرة تسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها.

وكان العرض قد حصد عدة جوائز خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، من بينها جائزة أفضل ممثلة دور أول لمروة عبد المنعم، بالإضافة إلى جوائز في عناصر فنية أخرى مثل الإضاءة والديكور، كما نال إشادات كبيرة من لجنة التحكيم والنقاد.

يرفع الستار في تمام الساعة التاسعة مساءً، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بسعر تذكرة موحد ثلاثون جنيهًا.