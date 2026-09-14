بالملابس البيضاء.. أبناء الكنيسة يودعون القس ميخائيل رمسيس بالإسكندرية

شهدت كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل في الإسكندرية، اليوم الاثنين، إقامة القداس الإلهي وصلاة الجنازة على القس ميخائيل رمسيس، الذي وافته المنية أمس الأحد، وسط حضور واسع من أبناء الكنيسة ومحبيه.

وحرص أبناء الكنيسة على ارتداء الملابس البيضاء خلال مراسم الوداع، في مشهد اتسم بالحزن والتأثر، لإلقاء النظرة الأخيرة على راعيهم، وتوديعه قبل انطلاق مراسم الجنازة.

وأقيم القداس الإلهي صباح اليوم داخل الكنيسة، أعقبه إتاحة الفرصة أمام أبناء الكنيسة ومحبي القس الراحل لإلقاء النظرة الأخيرة عليه ونيل بركته، وسط مشاعر من الحزن والامتنان لما قدمه طوال سنوات خدمته.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان القس ميخائيل رمسيس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بحضور أبناء الكنيسة ومحبيه وذويه، لوداعه إلى مثواه الأخير.