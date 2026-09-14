4500 طن من المساعدات دخلت غزة وسط استمرار العراقيل الإسرائيلية

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن اليوم شهد السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار واقع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشيرا إلى أن شاحنات المساعدات تدفقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من الأراضي المصرية، وتحديدًا من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري، باتجاه منفذ كرم أبو سالم، وهو المنفذ المخصص لإدخال المساعدات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف قاسم، خلال تغطية خاصة من العريش عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة رقم 277 ضمت أكثر من 4500 طن من المساعدات والإمدادات، شملت السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إضافة إلى المواد البترولية اللازمة لتشغيل الأماكن الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل القطاع.

وتابع، أن جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي دخلت منذ الساعات الأولى عاد دون تفريغ ما يحمله من مساعدات، بما يعكس واقع الحصار والعراقيل والتعنت الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن تقارير حكومية فلسطينية أشارت إلى أن إسرائيل منعت أكثر من 65% من المساعدات التي كان من المفترض إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك منذ توقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ خلال أكتوبر الماضي.

وتابع: «الأرقام تشير إلى أن أكثر من 90% من سكان القطاع أصبحوا غير قادرين على شراء الغذاء داخل القطاع، فيما لم تسمح القوات الإسرائيلية بخروج دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، ما يزيد من معاناتهم وحاجتهم الملحة إلى تلقي العلاج خارج القطاع».