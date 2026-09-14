كيلو الدواجن بـ79 جنيه.. نقيب الفلاحين يحذر من خسائر المربين

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق حالة من التراجع، وسط مطالب بضرورة دعم المربين والعمل على خفض تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار صناعة الدواجن والثروة الحيوانية في مصر، ويضمن استمرار المربين داخل منظومة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك مطالب بتخفيض أسعار الأعلاف، بهدف دعم المربين والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين.

وأوضح نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية، تقديم الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق للمربين العائد المناسب، مؤكدًا أن السعر الحالي يتسبب في خسائر للمنتجين.

سعر كيلو الدواجن 79 جنيهًا

وأشار حسين أبو صدام إلى أن سعر كيلو الدواجن اليوم يسجل نحو 79 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا المستوى السعري يسبب مشكلات للمربين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن السعر الحالي لا يحقق للمربي هامش ربح يغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما قد يترتب عليه خروج عدد من المربين من منظومة الإنتاج، إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن استمرار الخسائر يمثل تحديًا أمام استقرار قطاع الدواجن، خاصة أن المربي يتحمل تكاليف متعددة منذ بداية دورة الإنتاج وحتى وصول الدواجن إلى الأسواق.

السعر العادل لكيلو الدواجن

وكشف حسين أبو صدام أن السعر العادل لكيلو الدواجن يبلغ نحو 100 جنيه، موضحًا أن تحديد سعر عادل للمنتج يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية المربين وعدم تعرضهم لخسائر تؤثر على قدرتهم على مواصلة الإنتاج.

وأكد أن المطالبة بسعر عادل لا تعني تحميل المواطن أعباء إضافية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى معادلة تحقق التوازن بين مصلحة المربي والمستهلك في الوقت نفسه.

وأوضح أن انخفاض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج يضر بالمربي، بينما ارتفاعها بصورة كبيرة يمثل عبئًا على المواطن، ولذلك فإن المطلوب هو الوصول إلى سعر يراعي تكاليف الإنتاج ويضمن استمرار العملية الإنتاجية.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن تذهب إلى مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، وهو ما يجعل أسعار الأعلاف عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الإنتاج النهائية.

وأكد أن خفض أسعار الأعلاف من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل المربين، بما يساعد على استمرارهم في العملية الإنتاجية، ويدعم تنمية الثروة الداجنة في مصر.

وأضاف أن التعامل مع تكلفة الأعلاف يمثل أحد الحلول المهمة لتخفيف الضغوط التي يواجهها المربون، خاصة في ظل وصول أسعار الدواجن إلى مستويات لا تحقق لهم هامش الربح المطلوب.

الدواجن أرخص من كيلو العيش

ولفت حسين أبو صدام إلى أن سعر كيلو الدواجن حاليًا أصبح أرخص من سعر كيلو العيش، في إشارة إلى انخفاض أسعار الدواجن مقارنة بتكاليف إنتاجها.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة وضع سعر عادل للدواجن، بحيث لا يكون ذلك على حساب المربي أو المواطن، وإنما يحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

وأكد أن الحفاظ على المربين داخل منظومة الإنتاج يتطلب العمل على معالجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأعلاف، بالتوازي مع الوصول إلى أسعار عادلة للمنتجات الداجنة.