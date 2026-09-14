قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير.. ظهور أول لتوفيق محمد وأشرف داري
بحث التطورات الإقليمية والدولية.. الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي غدا
الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية.. غدا
أنشيلوتي يعلن نهاية حقبة نيمار مع منتخب البرازيل
أحمد موسى: محمد بن سلمان يزور مصر غدًا لبحث 7 ملفات مهمة.. أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وأمن البحر الأحمر
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الأمن القومي العربي وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»
القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل ضابط بالجيش البريطاني في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، عن مقتل مسؤول عسكري بريطاني في حادث سير في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مسؤولون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أن الشخص الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، توفي إثر حادث سير، وامتنعوا عن تحديد موقع الحادث.

ولم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل عن الوحدة التي كان ينتمي إليها المتوفى، وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أقرت سابقاً بوجود عدد محدود من الأفراد البريطانيين المختارين في أوكرانيا.

حادث غير عدائي

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن معلومات داخلية، بأن الحادث لا يُعتقد أنه ناجم عن عمل عدائي، ولم يتم تأكيد هوية الشخص.

وأكدت الحكومة البريطانية سابقاً أن عدداً قليلاً من قواتها المسلحة كان يدعم الجيش الأوكراني، ويوفر الأمن للموظفين الدبلوماسيين، لكن فرع الخدمة الذي ينتمي إليه الفرد لا يزال مجهولاً.

ثاني "عسكري" يقتل في ظروف غامضة

وفي ديسمبر 2025، قُتل جندي مظلي، وهو العريف جورج هولي، في أوكرانيا في ظروف غامضة.

وأكد المسؤولون أن العريف هولي، البالغ من العمر 28 عامًا، كان "يختبر قدرة دفاعية جديدة بعيدًا عن الخطوط الأمامية".

وقالت وزارة الدفاع بعد ظهر اليوم: "ببالغ الأسى نعلن أن أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية قد توفي في حادث سير في أوكرانيا يوم السبت 12 سبتمبر، وتم إبلاغ العائلة، وطلبت فترة سماح قبل الكشف عن مزيد من التفاصيل، قلوبنا وتعاطفنا مع أحباء الفقيد في هذا الوقت العصيب.

بريطانيا روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

ميناء المخا

من ميناء البن إلى جائزة الحرب.. "المخا" تشعل صراع باب المندب

منزل طفولة ترامب

من بيت مهجور ينتشر به العفن و تسكنه القطط إلى 1.93 مليون دولار.. منزل طفولة ترامب يُباع في صفقة مثيرة

جيه دي فانس

بعد دعوات المطالبة بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.. نائب الرئيس الأمريكي: أي تكنولوجيا جديدة تحمل المخاطر والمزايا

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد