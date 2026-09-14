مقتل ضابط بالجيش البريطاني في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، عن مقتل مسؤول عسكري بريطاني في حادث سير في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مسؤولون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أن الشخص الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، توفي إثر حادث سير، وامتنعوا عن تحديد موقع الحادث.

ولم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل عن الوحدة التي كان ينتمي إليها المتوفى، وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أقرت سابقاً بوجود عدد محدود من الأفراد البريطانيين المختارين في أوكرانيا.

حادث غير عدائي

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن معلومات داخلية، بأن الحادث لا يُعتقد أنه ناجم عن عمل عدائي، ولم يتم تأكيد هوية الشخص.

وأكدت الحكومة البريطانية سابقاً أن عدداً قليلاً من قواتها المسلحة كان يدعم الجيش الأوكراني، ويوفر الأمن للموظفين الدبلوماسيين، لكن فرع الخدمة الذي ينتمي إليه الفرد لا يزال مجهولاً.

ثاني "عسكري" يقتل في ظروف غامضة

وفي ديسمبر 2025، قُتل جندي مظلي، وهو العريف جورج هولي، في أوكرانيا في ظروف غامضة.

وأكد المسؤولون أن العريف هولي، البالغ من العمر 28 عامًا، كان "يختبر قدرة دفاعية جديدة بعيدًا عن الخطوط الأمامية".

وقالت وزارة الدفاع بعد ظهر اليوم: "ببالغ الأسى نعلن أن أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية قد توفي في حادث سير في أوكرانيا يوم السبت 12 سبتمبر، وتم إبلاغ العائلة، وطلبت فترة سماح قبل الكشف عن مزيد من التفاصيل، قلوبنا وتعاطفنا مع أحباء الفقيد في هذا الوقت العصيب.