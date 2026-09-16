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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور رئيس المجلس التصديري.. محافظ قنا يبحث فرص الاستثمار والتصنيع الزراعي

اجتماع المستثمرين بقنا
اجتماع المستثمرين بقنا
يوسف رجب

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع  وفد من المستثمرين، الفرص الواعدة للاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي على أرض المحافظة، وضمن فعاليات يوم المستثمرين الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والنائب عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وسعد الحوصلي، مدير مشروع تحديث تقنيات الري التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والدكتورة داليا ياسين، ممثل بمنظمة الفاو، واللواء تامر جاد، رئيس القطاع الهندسي بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور نظمي عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي، وممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة، والبنك الزراعي وعدد من ممثلي الشركات والمستثمرين والخبراء والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحويل مقومات قنا إلى فرص استثمارية، ومشروعات منتجة، وفرص عمل، وقيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني، في ظل توجيهات القيادة السياسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الببلاوي، أن المحافظة تنتج العديد من المحاصيل الاستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها قصب السكر، والقمح والذرة والفواكه والطماطم والبصل والخضر بجانب النباتات العطرية مثل الشمر والسمسم وغيرها، مؤكدًا أن الرؤية لا تتوقف عند إنتاج المحصول، وإنما تستهدف الانتقال من الزراعة إلى التصنيع، ومن الإنتاج إلى القيمة المضافة، ومن الأسواق المحلية إلى التصدير.

كما شاهد الحضور، عرضًا تقديميًا لمقومات المحافظة الاستثمارية، في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى شراكات المحافظة المتعددة مع الاتحاد الأوروبي، و"GIZ"، و"UNIDO"، و"JICA"، و"IFAD"، و"USAID"، والبنك الدولي، وغيرها من الشركاء، لدعم التنمية الريفية، والزراعة الذكية، وتطوير سلاسل القيمة والتصنيع الزراعي.

فيما أثنى الحضور وعلى رأسهم النائب عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بمقومات المحافظة في شتى المجالات، مشيدين بالجهود المبذولة والخطوات التنفيذية المتسارعة التي تتخذها المحافظة لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل لأبناء قنا.

 

فرص الاستثمار المستثمرين التصنيع الزراعي أخبار قنا

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