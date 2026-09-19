صلاح سليمان يستمتع بعطلة صيفية خلال فترة توقف الدوري

شارك صلاح سليمان، عضو الجهاز الفني بنادي الزمالك صورا من عطلته الصيفية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص صلاح سليمان على استغلال فترة توقف الدوري، في اجازة صيفية مميزة.

من جانب اخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، أن عددًا من لاعبي الفريق كانوا قد هددوا بعدم المشاركة في التدريبات، حال عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة عقب مباراة غزل المحلة.

الزمالك يسابق الزمن لصرف المستحقات

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على إنهاء أزمة المستحقات، وتسعى لاستغلال الأموال المنتظر دخولها خزينة النادي من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، من أجل صرف مستحقات لاعبي الفريق، إلى جانب إنهاء مستحقات لاعبي ألعاب الصالات داخل النادي.