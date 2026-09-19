تامر عبد الحميد بعد سداسية الأهلي: اسم الزمالك وتاريخه مش للبيع

شنّ تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على قطاع الكرة النسائية بنادي الزمالك، عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 6-0.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قطاع كرة القدم النسائية في الزمالك اتباع لمستثمر، فمش غريب ولا عجيب إن الفريق يخسر النهارده ستة من الأهلي! لأن الأولوية عند المستثمر إنه يسترد الفلوس اللي دفعها، بدل ما تكون الأولوية هي بناء فريق قوي يحترم اسم الزمالك وتاريخه، يبقى طبيعي إن الاختيارات تتم على أساس مين معاه فلوس يلعب، مش مين عنده موهبة ويستحق فرصة حقيقية”.

وتابع: “إحنا بنتكلم عن إهانة مستمرة لاسم الزمالك وتاريخه، وبسبب حفنة من معدومي الضمير، صغار النفوس والعقليات، تم فرضهم علينا قهرًا وجبرا بقعدة واتفاق اسم الزمالك وتاريخه مش للبيع، ومش من حق أي حد يفرّط فيهم أو يهينهم”.

سيدات الأهلي يفُزن على الزمالك بسداسية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليواصل الفريق الأحمر انطلاقته القوية في المسابقة.