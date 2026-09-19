قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر وبقايا معسكر روماني بـ تل اليهودية الأثرية بالقليوبية
منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي
دار الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق
الأعلى للإعلام : إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات
صلاح أساسي.. تشكيل ناري لـ طرابزون لمواجهة جالطة سراي في الدوري التركي
رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
مصادر: هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط تم اختراقه
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%
مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام
مدير الكرة بسيدات الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة مع الأهلي
2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. والرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باحثون يقدمون حلولا علمية لحماية المحاصيل الزراعية وإنتاج الطاقة من المخلفات

الطاقة
الطاقة
أ ش أ

قدم باحثون بالمركز القومي للبحوث عددا من الحلول والتطبيقات العلمية للتعامل مع تحديات تواجه القطاع الزراعي ، من بينها الإجهاد الحراري الذي يؤثر على إنتاج وجودة الحاصلات البستانية، والاستفادة من روث الماشية في إنتاج الغاز الحيوي كمصدر بديل للطاقة، بما يساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية ودعم الاستدامة البيئية .

وقالت الدكتورة ثناء شعبان محمد محمود، أستاذ باحث بقسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، إن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة شدة الإشعاع الشمسي، خاصة خلال فصل الصيف، يمثلان تحديًا أمام إنتاج الحاصلات البستانية، مشيرة إلى أن تأثير الإجهاد الحراري لا يقتصر على ظهور أعراض الذبول، وإنما يمتد إلى اضطراب عملية البناء الضوئي واختلال الاتزان المائي وزيادة الإجهاد التأكسدي وضعف النمو والعقد، فضلًا عن تراجع جودة الثمار وظهور أضرار فسيولوجية مثل لفحة الشمس وحروق الثمار.

وأوضحت أن مواجهة الإجهاد الحراري تتطلب تطبيق مجموعة متكاملة من الممارسات الزراعية، تشمل توفير الاحتياجات المائية المناسبة، وتحسين إدارة المجموع الخضري، واستخدام وسائل التظليل عند الحاجة، إلى جانب الاستعانة ببعض المواد التي تساعد النبات على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت إلى أن من بين التطبيقات المستخدمة في هذا المجال الأفلام الجسيمية العاكسة، مثل كربونات الكالسيوم والكاولين، والتي تعمل على تكوين طبقة بيضاء عاكسة على سطح الأوراق والثمار، بما يساعد على عكس جزء من الإشعاع الشمسي وتقليل درجة حرارة الأنسجة والحد من الأضرار الناتجة عن الحرارة والإشعاع.

وأضافت أن دراسات أجريت على أشجار الموالح أظهرت أن استخدام كربونات الكالسيوم والكاولين ساهم في خفض درجة حرارة الأوراق وتحسين بعض مؤشرات البناء الضوئي، وهو ما انعكس على الإنتاج وجودة الثمار، لافتة إلى إمكانية توظيف كربونات الكالسيوم في حماية أشجار البرتقال «فالنسيا» من الأضرار المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وشدة الإشعاع الشمسي من خلال تكوين فيلم أبيض يعمل كحاجز عاكس.

ولفتت إلى أن مضادات الأكسدة ومنظمات الاستجابة، ومن بينها حمض الساليسيليك وحمض الأسكوربيك والجلايسين، يمكن أن تدعم قدرة النبات على مواجهة الآثار الفسيولوجية للإجهاد الحراري، من خلال تعزيز منظومة الدفاع المضادة للأكسدة والحفاظ على كفاءة العمليات الحيوية، إلى جانب مستخلصات الطحالب البحرية والأحماض الأمينية التي تمثل اتجاهًا واعدًا في مساعدة النباتات على التكيف مع الظروف البيئية غير الملائمة.

وأكدت أن المردود من هذه التطبيقات لا يقتصر على حماية النبات، وإنما يمتد إلى تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض المحصول وتراجع جودة الثمار وارتفاع نسبة الثمار غير الصالحة للتسويق، موضحة أن الحد من حروق الشمس والحفاظ على حجم الثمار وجودتها يرفع نسبة الإنتاج القابل للتسويق، وبالتالي يحسن العائد الاقتصادي للمزارع، خاصة في المحاصيل ذات القيمة التسويقية المرتفعة.

وفي مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، أوضح الدكتور وليد محمد السيد شقوير، أستاذ باحث مساعد بقسم الإنتاج الحيواني بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، أن إنتاج الغاز الحيوي من روث الماشية يمثل تطبيقًا عمليًا يجمع بين التخلص الآمن من المخلفات وتوفير مصدر بديل للطاقة.

وقال إن إنتاج الغاز الحيوي يعتمد على عملية «الهضم اللاهوائي»، حيث يوضع روث الماشية بعد خلطه بنسب محددة من المياه داخل وحدة مغلقة ومعزولة عن الأكسجين، تعرف باسم المخمر أو الهاضم، وتقوم أنواع متخصصة من البكتيريا اللاهوائية بتحليل المواد العضوية المعقدة، مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، عبر مراحل متتالية تنتهي بإنتاج الغاز الحيوي.

وأوضح أن الغاز الحيوي يتكون بصورة أساسية من غاز الميثان بنسبة تتراوح بين 55 و70%، وهو المكون القابل للاشتعال والمسؤول بصورة رئيسية عن القيمة الحرارية للغاز، وثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 30 و45%، إلى جانب نسب ضئيلة من غازات أخرى، من بينها كبريتيد الهيدروجين، فضلًا عن بخار الماء والرطوبة.

وأشار إلى إمكانية استخدام الغاز الحيوي، بعد إجراء عمليات التنقية المناسبة، كبديل لعدد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في المزارع والمناطق الريفية، حيث يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة، بما يقلل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز ومصادر الوقود التقليدية.

وأضاف أنه في المزارع الكبيرة يمكن استخدام الغاز الحيوي لتشغيل مولدات كهربائية مخصصة لتوفير الطاقة اللازمة للإنارة وآلات الحلب وشبكات الري وغيرها من المعدات، بما يساهم في خفض الاعتماد على شبكة الكهرباء العامة وتقليل تكاليف استهلاك الطاقة.

ولفت إلى أنه بعد تنقية الغاز الحيوي ورفع جودة الميثان الموجود به وضغطه وفق المتطلبات الفنية، يمكن استخدامه كوقود لبعض المركبات والجرارات الزراعية، بما يقلل الاعتماد على السولار والبنزين.

وأكد أن أهمية إنتاج الغاز الحيوي من روث الماشية لا تقتصر على توفير مصدر بديل للطاقة، وإنما تشمل أيضًا الإدارة الآمنة للمخلفات الحيوانية والحد من آثار التخلص منها بصورة عشوائية، إلى جانب الاستفادة من المخلفات الناتجة بعد عملية الهضم كمادة عضوية يمكن توظيفها في التطبيقات الزراعية وفق المعالجة والاشتراطات المناسبة.

وأشار إلى أن تحويل روث الماشية إلى غاز حيوي يمثل نموذجًا للاقتصاد الدائري، تتحول فيه المخلفات من عبء بيئي إلى مورد يمكن الاستفادة منه في إنتاج الطاقة وخفض تكاليف التشغيل ودعم الاستدامة البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة محليًا.

وشدد الباحثان على أهمية ربط الحلول العلمية بالتطبيقات العملية، سواء من خلال تطوير أساليب حماية المحاصيل من آثار التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، أو إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الطاقة، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويقلل التكلفة والخسائر ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة.

الإدارة الآمنة للمخلفات الموارد المحاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

أرشيفي

السعودية .. إطلاق الإنذار المبكر في محافظة فرسان

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

رئيسة وزراء الدنمارك

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تختتم فعاليات المعسكر الأول لمأسسة نموذج مراكز الأسرة وتنمية الطفولة المبكرة

إنجازات جنوب سيناء

إنجازات جنوب سيناء.. الرعاية الصحية: قدمنا 5.2 مليون خدمة طبية وعلاجية لأبناء المحافظة

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد