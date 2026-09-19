نجمة وادي دجلة روان العربي تتأهل إلى نهائي بطولة كأس ناش 2026 للأسكواش

واصلت روان العربى ، المصنفة السابعة والأربعين عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة للاسكواش، تألقها فى بطوله كأس ناش 2026 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها زينة زين ، المصنفة السابعة والتسعين عالميًا بنتيجة 1-3، بواقع نقاط ،5-11 ،12-10، 5-11، 9-11 مباراة استغرقت 46دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل روان العربى إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه يَاشميتا جاديشكومار، المصنفة السبعين عالميًا، في لقاء حاسم يوم 20 سبتمبر ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة كأس ناش 2026 تُعد من البطولات التي تستقطب نخبة من اللاعبين، وتتميز بمنافسات جادة ومستويات متقاربة، حيث تُقام في لندن، كاليفورنيا، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 67,500دولار أمريكي، بواقع 33,750 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى.