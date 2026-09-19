الرئيس السيسي يتابع مستهدفات صادرات مصر الرقمية وتوطين صناعة الإلكترونيات

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال اجتماعه اليوم السبت مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة الإلكترونيات، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني.

واستعرض المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات الجهود المبذولة لتنمية الصادرات الرقمية، موضحًا أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وأشار وزير الاتصالات إلى توقع ارتفاع صادرات مصر الرقمية لخدمات التعهيد إلى 12 مليار دولار عام 2029، إلى جانب استهداف زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات بحلول عام 2030 إلى 120 شركة.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية صادرات الخدمات الرقمية، وتوطين صناعة الإلكترونيات، بما يعزز فرص التوسع في الأنشطة التكنولوجية المختلفة.