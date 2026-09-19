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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
آية التيجي

تثير أسماك المزارع جدلًا واسعًا بين المستهلكين، إذ يعتقد البعض أنها أقل قيمة غذائية من الأسماك التي يتم صيدها من البحار، بينما يربط آخرون تناولها بمخاوف تتعلق باستخدام الهرمونات أو بقايا المضادات الحيوية، وفي هذه السطور يجيب الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية على عدد من التساؤلات، من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

 الكثير من هذه الاعتقادات تحتاج إلى مراجعة وعدم التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة.

لماذا يتم استزراع الأسماك؟

اللجوء إلى الاستزراع السمكي يرتبط بزيادة الطلب على الأسماك والحاجة إلى توفير كميات كافية للاستهلاك، وأصبح الاستزراع السمكي جزءًا مهمًا من إنتاج الغذاء في العديد من دول العالم.

و تختلف أنظمة الاستزراع من دولة إلى أخرى ومن نوع سمك إلى آخر، كما تختلف تركيبة الأعلاف وظروف التربية، وهو ما ينعكس على التركيب الغذائي النهائي للسمكة.

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

هل أسماك المزارع أقل قيمة غذائية من الأسماك البحرية؟

إن اعتبار أسماك المزارع «بلا فائدة» مقارنة بالأسماك التي يتم صيدها من البحار ليس دقيقًا، إذ تشير الأبحاث إلى وجود اختلافات غذائية بين الأسماك المستزرعة والأسماك البرية، لكن هذه الاختلافات ليست واحدة في جميع الأنواع.

وتتأثر القيمة الغذائية بعوامل متعددة، من بينها نوع السمك، وتركيب العلف، وبيئة التربية، ومدة التغذية، ولذلك لا يمكن تعميم حكم واحد على جميع أسماك المزارع.

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

هل أسماك المزارع تحتوي على هرمونات؟

من أكثر الشائعات انتشارًا أن الأسماك المستزرعة يتم تغذيتها بالهرمونات بشكل روتيني، إلا أن هذه المعلومة لا يمكن تعميمها على جميع المزارع أو الدول.

فالاستزراع السمكي يعتمد أساسًا على توفير التغذية المناسبة وظروف التربية الملائمة لنمو الأسماك، بينما تخضع الأدوية والمواد المستخدمة في تربية الحيوانات المخصصة للغذاء لأنظمة رقابية تختلف من دولة إلى أخرى.

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

وماذا عن بقايا المضادات الحيوية؟

 الحديث عن «بقايا مضادات حيوية» باعتبارها موجودة حتمًا في كل أسماك المزارع غير دقيق.

وفي المقابل، فإن استخدام بعض الأدوية البيطرية في الاستزراع السمكي موجود بالفعل لعلاج الأمراض في الأسماك، ولهذا توجد ضوابط تتعلق بأنواع الأدوية المسموح باستخدامها وفترات سحبها قبل طرح الأسماك للاستهلاك.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن الأسماك المستزرعة تخضع لمعايير سلامة غذاء، وأن استخدام الأدوية الحيوانية في الاستزراع السمكي يخضع للرقابة، مع تطبيق فترات سحب للتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها لبقايا الأدوية عند وصول المنتج إلى المستهلك.

وفي الوقت نفسه، فإن سوء استخدام الأدوية أو استخدام مواد غير معتمدة يمكن أن يؤدي إلى وجود بقايا دوائية غير آمنة، وهو ما يجعل الرقابة على المزارع وسلامة مصدر الأسماك أمرًا مهمًا.

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

هل أسماك المزارع تحتوي على أوميجا 3؟

تحتوي الأسماك عمومًا على أحماض أوميجا 3 بنسب تختلف باختلاف النوع، ولا يعني كون السمكة مستزرعة أنها خالية من هذه الدهون الصحية.

وتشير الأبحاث إلى أن تركيبة الأحماض الدهنية في الأسماك المستزرعة تتأثر بدرجة كبيرة بتركيب العلف، ولذلك يمكن أن تختلف مستويات أوميجا 3 بين نوع وآخر وبين نظام تربية وآخر.

كما أن بعض أنواع الأسماك الدهنية، مثل السردين والماكريل والسلمون، تعد من المصادر الغنية بأوميجا 3، في حين تختلف كمية هذه الدهون في الأسماك الأقل دهنية مثل البلطي.

لذلك، لا يمكن القول إن كل سمك مزارع يحتوي على كمية واحدة من أوميجا 3 أو مقارنته بالأسماك البرية دون تحديد النوع وطريقة التغذية.

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

كيف تختارين السمك الطازج؟

وبعيدًا عن كونه مستزرعًا أو بريًا، فإن اختيار مصدر موثوق والانتباه إلى علامات الطزاجة من أهم عوامل سلامة الأسماك.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عند شراء السمك الطازج بالانتباه إلى عدة علامات، أبرزها:

ـ أن تكون العينان صافيتين ولامعتين.

ـ أن يكون اللحم متماسكًا ويعود إلى وضعه عند الضغط عليه.

ـ أن تكون الخياشيم حمراء ونظيفة.

ـ أن تكون رائحة السمك خفيفة وطبيعية، وليست نفاذة أو شبيهة برائحة الأمونيا.

ـ تجنب الأسماك التي يظهر عليها تغير واضح في اللون أو قوام مهري أو علامات فساد.

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

أسماك المزارع ليست بالضرورة أقل فائدة

وفي النهاية، فإن تصنيف السمك على أنه «مزارع» لا يكفي وحده للحكم على قيمته الغذائية أو سلامته، كما أن الأسماك البرية ليست متطابقة في خصائصها الغذائية.

ويعتمد الاختيار الصحي على نوع السمك، ومصدره، وطريقة تربيته، وجودة العلف، وسلامة التخزين والتداول.

ويظل تناول الأسماك بشكل عام جزءًا من نظام غذائي صحي، إذ توفر البروتين والعناصر الغذائية المهمة، ويمكن أن تسهم الأسماك ضمن نظام غذائي متوازن في دعم صحة القلب وغيرها من جوانب الصحة.

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