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البديل ليس لاعبًا.. كيف يفكر معتمد جمال في تقوية الزمالك بعد رحيل بيزيرا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

البديل ليس لاعبًا.. كيف يفكر معتمد جمال في تقوية الزمالك بعد رحيل بيزيرا؟

بيزيرا
بيزيرا
محمود أحمد

لم يكن رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك مجرد تغيير في قائمة الفريق بل فرض واقعًا جديدًا على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الذي بات مطالبًا بالتعامل مع أحد أبرز التغييرات التي طرأت على شكل الفريق في توقيت لا يسمح بالكثير من التجارب.

انتقال بيزيرا إلى الدوري الإماراتي أغلق صفحة أحد أهم الحلول الفردية في الخط الأمامي للزمالك بعدما امتلك اللاعب القدرة على صناعة الفارق في المساحات وفتح المباريات المغلقة بفضل سرعته ومهارته وقدرته على التحرك في أكثر من مركز وكان سببا فى انتصارات الزمالك فى الموسم الماضي والتتويج ببطولة الدوري .

لكن المشكلة بالنسبة لـ معتمد جمال لا تتعلق فقط بمن سيشغل مكان بيزيرا في التشكيل وإنما بالسؤال الأصعب: كيف يلعب الزمالك بعد رحيل اللاعب الذي كان يمنح الخط الأمامي جزءًا كبيرًا من الحلول الفردية؟

هنا تبدو أمام المدير الفني أكثر من فكرة وقد يكون الحل الحقيقي في إعادة تشكيل منظومة الفريق بدلًا من البحث عن «نسخة جديدة» من بيزيرا.

الحل الأول.. تغيير طريقة التفكير وليس مركز اللاعب

أحد أصعب الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الزمالك بعد رحيل بيزيرا هو محاولة وضع لاعب آخر في المركز نفسه وانتظار قيامه بالأدوار ذاتها.

بيزيرا كان يمتلك خصائص فنية يصعب تعويضها بصورة مباشرة وبالتالي فإن التعامل مع رحيله يحتاج إلى تغيير في طريقة اللعب نفسها وليس مجرد تغيير اسم في التشكيل.

وقد يجد معتمد جمال نفسه أمام خيار زيادة الاعتماد على اللعب الجماعي وتقليل انتظار الحل الفردي من الجناح من خلال تحريك الكرة بصورة أسرع في وسط الملعب وزيادة عدد اللاعبين القادمين من الخلف إلى منطقة الجزاء.

كما يمكن أن يصبح اللعب بوجود ثنائي هجومي متقارب أحد الحلول المطروحة مع الاعتماد على لاعب يمتلك القدرة على صناعة اللعب خلف المهاجمين بدلًا من استمرار المنظومة السابقة التي كان الجناح البرازيلي يمثل أحد أهم مفاتيحها.

الحل الثاني.. فتح الباب أمام المواهب

رحيل بيزيرا قد يمنح معتمد جمال فرصة لإعادة النظر في حسابات قطاع الناشئين خصوصًا أن الزمالك يمتلك عددًا من العناصر الشابة القادرة على اللعب في المراكز الهجومية.

وفي مثل هذه الظروف قد يكون الاعتماد على لاعب شاب أكثر من مجرد حل اضطراري؛ إذ يمكن أن يتحول إلى استثمار فني طويل المدى.

اللاعب الصغير لا يحتاج فقط إلى المشاركة في دقائق قليلة وإنما إلى مشروع واضح يمنحه الثقة والمساحة والوقت حتى يكتسب الخبرة ويثبت قدرته على تحمل ضغوط الفريق الأول.

وهنا سيكون التحدي أمام معتمد جمال هو اختيار العناصر التي يمكنها الدخول إلى حساباته تدريجيًا دون تحميلها مسؤولية تعويض بيزيرا بشكل مباشر.

الحل الثالث.. إعادة توزيع الأدوار الهجومية

رحيل بيزيرا يعني أيضًا أن عددًا من لاعبي الزمالك سيحصلون على أدوار أكبر في صناعة الخطورة وهنا يصبح معتمد جمال أمام مهمة إعادة توزيع المسؤوليات داخل الثلث الهجومي بحيث لا يظل الفريق منتظرًا أن تأتي الخطورة من الطرف فقط.

التحرك بين الخطوط دخول لاعبي الوسط إلى منطقة الجزاء زيادة تبادل المراكز واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافسين كلها تفاصيل قد تصبح أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.

كما سيكون مطلوبًا من الجهاز الفني رفع معدلات التنوع في الهجوم حتى لا يتحول الزمالك إلى فريق يمكن للمنافس قراءة طريقة لعبه بمجرد إغلاق الأطراف.

وبالتالي قد يكون رحيل بيزيرا فرصة لإجبار الفريق على امتلاك أكثر من طريق للوصول إلى مرمى المنافس بدلًا من الاعتماد على مهارة لاعب واحد في حسم المواقف الصعبة.

الحل الرابع.. أموال الصفقة خارج الملعب.. وهدوء غرفة الملابس

لكن مهمة معتمد جمال لن تتوقف عند حدود الملعب فأموال صفقة بيزيرا تفتح أمام الزمالك فرصة للتعامل مع عدد من الملفات المالية التي تمثل أهمية مباشرة لاستقرار فريق الكرة وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والمكافآت والالتزامات المتأخرة.

استقرار غرفة الملابس قد يكون أهم «صفقة» يحتاجها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة فاللاعب الذي يحصل على مستحقاته ويشعر بوجود وضوح في التعامل معه يكون أكثر تركيزًا على الملعب وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة للعمل بعيدًا عن الضغوط والأزمات الجانبية.

ولهذا فإن طريقة إدارة موارد صفقة بيزيرا ستكون مرتبطة بشكل غير مباشر بعمل معتمد جمال؛ فكلما زاد الاستقرار الإداري والمالي أصبح المدرب قادرًا على فرض أفكاره الفنية بصورة أفضل.

البرازيلي خوان بيزيرا بيزيرا الزمالك معتمد جمال الدوري الإماراتي

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