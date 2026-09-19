أمير هشام: بيزيرا اجتاز الكشف الطبي وإعلان انتقاله للإمارات خلال ساعات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك اجتاز الكشف الطبي بشكل رسمي تمهيدًا للانتقال لصفوف فريق شباب الأهلي الإماراتي.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الزمالك سيحصل على 5 مليون دولار صافية من انتقال بيزيرا وهو مبلغ مميز جدًا ينعش خزينة القلعة البيضاء.

وأضاف: الزمالك حقق مكاسب مالية من بيع بيزيرا، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأكمل: الزمالك سيحصل على 3 مليون دولار الأسبوع المقبل والباقي مليوني دولار على قسطين.