أمير هشام: تحركات لترشيح عصام عبد الفتاح للجنة حكام «كاف»

كشف أمير هشام عن وجود تحركات بشأن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والتي تتلقى ترشيحات من لجان الحكام الوطنية لاختيار أعضاء جدد للعمل ضمنها.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI الفضائية أن المعلومات المتاحة تشير إلى رغبة عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية، في التواجد ضمن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن ترشيحه يتطلب دعمًا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تم إبلاغه برغبة عصام عبد الفتاح في التواجد داخل لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن أحمد مجاهد قد يكون له دور في ترشيح عصام عبد الفتاح للتواجد ضمن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة.