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روجينا تتغزل في زوجها وتكشف عن علاقتها ببناتها مايا ومريم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روجينا تتغزل في زوجها وتكشف عن علاقتها ببناتها مايا ومريم

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
إسراء صبري

تحدثت الفنانة روجينا عن علاقتها بزوجها الفنان أشرف زكي، مؤكدة أنه يمثل لها السند والداعم الأكبر في حياتها، كما كشفت عن طبيعة علاقتها ببناتها وصديقاتها المقربات وكيف تختار الأشخاص الذين تلجأ إليهم في المواقف المختلفة.

وقالت روجينا عن علاقتها ببناتها: «أنا عايشة مع فرقة حرامية، هما بيسرقوا أهم حاجة عندي شراباتي، ولما يعجبني فستان عند حد فيهم أقول هسرقه وهما كمان».

وكشفت خلال حوارها ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، عن الأشخاص الذين تفضل صحبتهم في مواقف مختلفة، قائلة: «ولو أنا خارجة آكل هاخد معايا إنجي علي، وفي الشوبينج هاخد شيماء سيف، هي بتشتري بلا هدف، وأسافر مع مايا ومريم بناتي ممتعين في السفر، ولو عندي مشكلة هكلم أشرف زكي، معنديش غيره».

وعن زوجها، قالت روجينا: «هو صاحب الفضل والسند وحبيب عمري ورفيق الرحلة وحبيبي، وبعد أمي هو اللي آمن بموهبتي، ولحد دلوقتي بيدعمني وواقف في ضهري، ربنا يحفظه ليا وللبنات».

وتحدثت روجينا عن نظرتها السابقة لانشغال زوجها المستمر بعمله في نقابة المهن التمثيلية، موضحة أنها كانت تشعر في البداية بأن النقابة تأخذه من أسرته، لكنها أصبحت تنظر إلى الأمر بشكل مختلف مع مرور الوقت.

وأضافت: «زمان كنت بتضايق وبحس إن النقابة واخداه مننا ومن البيت، وبطلت لما بقيت أحس إن ربنا اختصه بحاجة كبيرة لقضاء حوائج الناس».

وأشارت إلى أن أشرف زكي يمتلك قدرة خاصة على التعامل مع أزمات الآخرين ومساندتهم، قائلة: «أي حد في أزمة بيكلم أشرف زكي، وهو عنده موهبة مش عند ناس كتير».

وتابعت موضحة الفارق بين شخصيتها وشخصية زوجها في التعامل مع المواقف الإنسانية: «أنا جدعة ولطيفة، ولكن معنديش هذه الطاقة والأحاسيس، مبحبش أروح جنازة أو عزاء، برجع مكتئبة وبتعب نفسيًا وبعيط، لكن هو ربنا يكون في عونه».

الفنانة روجينا أشرف زكي سبوت لايت

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