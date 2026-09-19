أمريكا توافق على بيع معدات دفاع جوي لـ أوكرانيا بـ 2.68 مليار دولار



وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل بقيمة 2.68 مليار دولار لمعدات الدفاع الجوي والدعم لأوكرانيا، والذي يشمل أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى ورادارات مضادة للطائرات بدون طيار.

ويشمل الحزمة قاذفات متنقلة وقطع غيار وبرمجيات ودعم فني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية المستمرة لأوكرانيا وسط النزاع مع روسيا.

وفي وقت لاحق ؛ وافقت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس على صفقة محتملة بقيمة 24.3 مليار دولار لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى المملكة العربية السعودية ، ما يزيل عقبة أمام جهود الرياض طويلة الأمد للحصول على هذه الطائرات.

تشمل عملية البيع المقترحة 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 Lightning II Joint Strike Fighter، و49 محركًا من طراز Pratt & Whitney F135-PW-100، ومعدات اتصالات، وقطع غيار، وبرامج، ومعدات دعم أخرى، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وبحسب البيان، فإن عملية البيع "ستعمل على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها الداخلي وتحسين قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية والقوات الإقليمية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى".