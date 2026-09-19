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آخر موعد لتقديم تحويلات جامعة القاهرة 2026 وشروط قبول الطلبات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر موعد لتقديم تحويلات جامعة القاهرة 2026 وشروط قبول الطلبات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تواصل جامعة القاهرة استقبال طلبات تحويل الطلاب إلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2026-2027، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات الجامعة، وذلك لجميع أنواع التحويلات ولمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء التقديم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن قبول التحويلات يخضع لقواعد واضحة ومعلنة، وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والضوابط التي حددها مجلس الجامعة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في التحويل.

آخر موعد للتحويلات إلى كليات جامعة القاهرة
يستمر مكتب التحويلات بجامعة القاهرة في استقبال الطلبات لمدة 3 أسابيع من تاريخ بدء أعمال المكتب حتى الإثنين 21 سبتمبر 2026، ويمكن للطلاب الراغبين في التحويل تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات جامعة القاهرة خلال المدة المحددة.

شروط التحويل إلى كليات جامعة القاهرة

يشترط على الطالب الراغب في التحويل تقديم بيان حالة دراسية معتمد من الكلية المحول منها، يتضمن المواد التي سبق دراستها والمحتوى الدراسي والتقدير العام، على أن يكون معتمدًا من عميد الكلية ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية.

كما يتعين تقديم بيان بمحل إقامة الطالب المثبت ببطاقة الرقم القومي، إلى جانب استيفاء الشروط التي تحددها الكلية المحول إليها وفقًا لطبيعة الدراسة واللوائح المنظمة.

وتكون الأولوية في قبول التحويلات للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات، مع مراعاة وقوع محل إقامة الطالب ضمن النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، فضلًا عن استيفاء أي مقررات دراسية لم يسبق للطالب دراستها وفقًا للوائح الكلية.

تحويلات الطلاب المستجدين

بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، تتم إجراءات التحويل من خلال مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها.

أما التحويل إلى البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات جامعة القاهرة، فيتم من خلال الجامعة والكلية المعنية مباشرة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

جامعة القاهرة استقبال طلبات تحويل الطلاب رئيس جامعة القاهرة مجلس الجامعة

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