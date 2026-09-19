هل ينفع تجميد البيض؟.. شيف محترف يقدم الطريقة الصحيحة لحفظه.. ويُفضل استخدام الكمية المذابة في هذه الوصفات

يبحث كثير من الأشخاص عن الطريقة الصحيحة لحفظ البيض، خاصة عند شراء كمية كبيرة منه، ويتساءل البعض: هل يمكن وضع البيض في الفريزر بدلًا من حفظه في الثلاجة؟ والإجابة أن تجميد البيض ممكن، لكن ليس بالطريقة التي يتبادر إليها الذهن.

هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه

قال الشيف مصطفي العمدة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن البيض بقشره لا يُنصح بتجميده، لأن السوائل الموجودة داخله تتمدد عند التجميد، ما قد يؤدي إلى تشقق القشرة، وبالتالي يصبح أكثر عرضة للتلوث. أما إذا كان الهدف هو الاحتفاظ بالبيض لفترة أطول، فيمكن تجميده بعد إخراجه من القشرة وتجهيزه بطريقة مناسبة.

هل يمكن وضع البيض بقشره في الفريزر؟

لا يُفضل وضع البيض النيئ بقشره داخل الفريزر، لأن القشرة قد تتشقق أثناء التجميد نتيجة تمدد محتويات البيضة.

كما أن القشرة ليست حاجزًا مضمونًا ضد التلوث إذا تعرضت للكسر، لذلك فإن تجميد البيض بالقشرة ليس الطريقة المناسبة لحفظه.

الطريقة الصحيحة لتجميد البيض

إذا كنتِ ترغبين في تجميد البيض النيئ، اكسري البيض أولًا وأخرجيه من القشرة، ثم ضعيه في وعاء نظيف واخفقي البياض والصفار معًا بشكل خفيف حتى يمتزجا.

بعد ذلك يمكن وضع البيض في وعاء محكم الغلق أو أكياس مخصصة للتجميد، مع كتابة تاريخ التجميد على العبوة، ثم وضعها في الفريزر.

ويفضل تقسيم البيض إلى كميات مناسبة للاستخدام، حتى لا تضطري إلى إذابة كمية كبيرة عند الحاجة إلى بيضة أو اثنتين فقط.

ماذا عن صفار البيض؟

يمكن تجميد صفار البيض، لكن قوامه قد يتغير بعد التجميد، وقد يصبح أكثر سماكة أو تماسكًا عند إذابته.

ولهذا السبب يمكن خفق صفار البيض قليلًا قبل التجميد، كما يمكن إضافة كمية صغيرة من الملح إذا كان سيُستخدم لاحقًا في وصفات مالحة، أو السكر إذا كان مخصصًا لوصفات حلوة.

ويجب الانتباه إلى كتابة ما تمت إضافته إلى العبوة حتى لا يحدث خطأ عند استخدامها لاحقًا.

هل يمكن تجميد بياض البيض؟

هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه

نعم، يمكن تجميد بياض البيض في وعاء محكم الغلق أو عبوة مناسبة للفريزر، مع تقسيمه إلى كميات صغيرة وكتابة تاريخ الحفظ.

وعند الحاجة إلى استخدامه، يُفضل إذابته في الثلاجة بدلًا من تركه لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة.

الطريقة الأفضل لحفظ البيض في الثلاجة

إذا لم تكن هناك حاجة إلى تجميد البيض، فإن حفظه في الثلاجة يظل الخيار الأسهل للاستخدام اليومي.

ويُفضل إبقاء البيض في عبوته الأصلية داخل الثلاجة، بدلًا من نقله إلى باب الثلاجة، لأن درجة الحرارة في الباب تتغير بشكل أكبر نتيجة الفتح والغلق المتكرر.

كما يجب الحفاظ على نظافة الثلاجة، وعدم استخدام البيض إذا كانت قشرته متشققة أو مكسورة بشكل واضح.

هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه

كيف تستخدمي البيض المجمد؟

عند الرغبة في استخدام البيض المجمد، يُفضل نقله من الفريزر إلى الثلاجة وتركه حتى يذوب تدريجيًا، ثم استخدامه في أقرب وقت ممكن.

ولا يُنصح بإعادة تجميد البيض بعد إذابته، كما يجب عدم تركه يذوب لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة.

ويُفضل استخدام البيض المذاب في الوصفات التي تتطلب الطهي، مثل الكيك والمخبوزات والأومليت والأطباق المطهية، بدلًا من استخدامه في وصفات تعتمد على البيض النيئ.

علامات يجب الانتباه إليها

قبل استخدام أي بيض محفوظ، يجب التأكد من عدم وجود رائحة غير طبيعية أو تغير واضح في الشكل أو اللون، والتخلص منه إذا ظهرت عليه علامات فساد.

كما يجب غسل اليدين والأدوات والأسطح التي لامست البيض النيئ جيدًا، لأن البيض النيئ قد يحمل بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا.