رئيس جامعة طنطا يشهد ختام موسم الأنشطة الطلابية بمعسكر بلطيم

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، ختام موسم الأنشطة الطلابية بمعسكر الجامعة بمدينة بلطيم، بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة ندا وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية مرعي الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وعدد من الطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر.

توجيهات جامعة طنطا

وحرص رئيس جامعة طنطا خلال فعاليات الختام على عقد ندوة حوارية مفتوحة مع الطلاب، استمع خلالها إلى أسئلتهم واستفساراتهم وتفاعل معهم بصورة مباشرة حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية والجوانب الأكاديمية والخدمية والأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع الطلاب يمثل أحد أهم مرتكزات الإدارة الجامعية، ويسهم في التعرف بصورة مباشرة على احتياجاتهم وتطلعاتهم والعمل على الاستجابة لها.

تحرك تنفيذي عاجل

واحتلت قضايا تنمية الوعي القومي وبناء الشخصية الوطنية الواعية جانبًا رئيسيًا من الحوار، حيث استعرض الدكتور محمد حسين طبيعة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وانعكاساتها على الدولة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الشباب قدرًا كبيرًا من الوعي واليقظة والقدرة على التحقق من المعلومات، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي تستهدف إثارة البلبلة أو تشويه الحقائق.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد رئيس جامعة طنطا أهمية اعتماد الطلاب على المصادر الرسمية والموثوقة للمعلومات، واللجوء إلى ذوي الخبرة والثقة عند وجود أي استفسارات أو تساؤلات، مع ضرورة نبذ الأفكار المتطرفة ومحاولات الاستقطاب، وترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر والانتماء والمسئولية المجتمعية، موضحًا أن بناء وعي الطالب لا يقل أهمية عن بنائه العلمي والمهني.

وقال الدكتور محمد حسين أن مسئوليتنا في الجامعة لا تقتصر على تخريج طالب يمتلك المعرفة والتخصص فقط، وإنما تمتد إلى بناء شخصية واعية ومدركة لما يدور حولها، قادرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة، وتدرك حجم التحديات التي تواجه وطنها وتتعامل معها بعقل واعٍ وفكر مستنير.

وأكد رئيس الجامعة أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع الطلاب، ليس فقط فيما يتعلق بالشئون الأكاديمية أو الخدمية، ولكن أيضًا لأي تساؤلات أو استفسارات تشغل أذهانهم بشأن ما يحدث على المستوى الوطني أو الإقليمي. فمن حق الطالب أن يسأل، ومن الواجب أن نستمع إليه ونوضح له الحقائق من مصادرها الموثوقة، لأن الحوار المستمر هو أحد أهم أدوات بناء الوعي والثقة.

تحسين خدمات طلابية

وشدد الدكتور محمد حسين على أن الجامعات تتحمل مسئولية وطنية كبيرة في مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال توفير مساحات آمنة للحوار والتفاعل، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل المعلومات والتحقق منها قبل تداولها، مشيرًا إلى أن الوعي القومي يمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع في مواجهة محاولات التضليل والاستقطاب الفكري.

دعم برامج تنمية المهارات

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجامعة منظومة الخدمات التي تقدمها جامعة طنطا لطلابها، والتي تشمل برامج تنمية المهارات وبناء القدرات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتطوير المهني والإعداد لسوق العمل، إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، وخدمات الإعاشة والتسكين بالمدن الجامعية، فضلًا عن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للطلاب.

اكتشاف المواهب وقدرات الطلاب

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن موسم الأنشطة الطلابية بالجامعة استهدف إتاحة مساحات متنوعة للطلاب لاكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز مهارات العمل الجماعي والقيادة والتواصل، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظر إلى النشاط الطلابي باعتباره امتدادًا أساسيًا للعملية التعليمية وأداة فاعلة لبناء الشخصية المتكاملة للطالب.

الأنشطة والفعاليات الثقافية

وأوضح أن معسكر جامعة طنطا ببلطيم يمثل إحدى المنصات المهمة التي تجمع بين الأنشطة التثقيفية والاجتماعية والرياضية والحوارية، وتتيح للطلاب فرصة التواصل المباشر مع قيادات الجامعة في أجواء إيجابية تسهم في تعزيز روح الانتماء وبناء جسور الثقة والتواصل.