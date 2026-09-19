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شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Xiaomi 18.. وهذه أبرز المواصفات المتوقعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Xiaomi 18.. وهذه أبرز المواصفات المتوقعة

Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة شاومي Xiaomi، موسم هواتفها الرائدة لخريف 2026 مع إطلاق هاتفها القابل للطي Xiaomi 18 Fold، الذي يأتي بمعالج الشركة الخاص Xring O3 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، إلى جانب ذاكرة LPDDR6، ليصبح أول هاتف يصل إلى الأسواق مزودا بمعيار الذاكرة الأحدث.

ومع أن إطلاق Xiaomi 18 Fold مثل بداية سلسلة Xiaomi 18، فإن بقية أفراد العائلة لن تعتمد على معالج الشركة الخاص، ومن المتوقع أن تأتي هواتف Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max وXiaomi 18 بمعالجات من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 6.

ومن المنتظر الكشف عن الهواتف الجديدة بالتزامن تقريبا مع فعاليات Snapdragon Summit، المقرر عقدها بين 22 و24 سبتمبر.

وفيما يلي أبرز مواصفات سلسلة Xiaomi 18:

1. هاتف Xiaomi 18 Pro

أكدت شاومي أن سلسلة Xiaomi 18 Pro ستصل في وقت لاحق من سبتمبر، ويبدو أن الشاشة الخلفية ستكون من أبرز التغييرات التي تقدمها الشركة هذا العام.

وأظهر أحد الإعلانات التشويقية أن الشاشة الخلفية ستكون قادرة، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، على إنشاء أدوات وتطبيقات صغيرة مخصصة للاستخدام اليومي. 

ولا يتعلق الأمر بتطبيقات كاملة، وإنما وظائف بسيطة مثل مؤقت لطهي البيض، وتذكير بشرب الماء، ومؤقت Pomodoro لإدارة فترات العمل والراحة.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن حجم الشاشة الخلفية قد يصل إلى نحو 4 بوصات، وهو ما سيمثل زيادة كبيرة مقارنة بشاشة 2.7 بوصة الموجودة في Xiaomi 17 Pro، إذا صحت هذه المعلومات.

كما تشير التوقعات إلى أن شاومي قد تضيف وضعا للخصوصية مشابها للميزة التي قدمتها سامسونج في هاتف Galaxy S26 Ultra.

ومن المتوقع أن تحافظ الشاشة الرئيسية على تصميم مسطح وحجم مدمج نسبيا، بدقة تقترب من 1.5K، وقد يضم الهاتف أيضا زرا فعليا مخصصا للذكاء الاصطناعي على الإطار، لتوفير وصول سريع إلى ميزات AI، مع إمكانية تخصيصه للعمل مع منظومة شاومي للأجهزة المنزلية الذكية والسيارات الكهربائية.

أما الكاميرات، فقد تحصل على ترقية كبيرة، إذ تشير التسريبات إلى إمكانية اعتماد الهاتف على مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية والمقربة، بدلا من مستشعر 200 ميجابكسل واحد في الجيل السابق، مع استمرار الهاتف في تقديم نظام تصوير ثلاثي يحمل ضبط Leica.

Xiaomi 17 Pro

2. هاتف Xiaomi 18 Pro Max

من المتوقع أن يكون Xiaomi 18 Pro Max أكبر هواتف السلسلة وأكثرها تقدما من ناحية منظومة التصوير، وكما هو الحال مع إصدار Pro، يرجح أن يضم شاشة خلفية تقدم الوظائف نفسها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقد تأتي الشاشة الأمامية بقياس 6.9 بوصة مع لوحة مسطحة. أما الكاميرات، فتشير تسريبات حديثة إلى حصولها على ترقية كبيرة.

وبحسب هذه التسريبات، قد يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من SmartSens، إلى جانب كاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل تدعم تقنية LOFIC لتحسين النطاق الديناميكي، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فسيكون Xiaomi 18 Pro Max أول هاتف رائد من شاومي يستخدم مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل من SmartSens.

كما تشير التوقعات إلى تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة، مقارنة بـ7500 مللي أمبير في الساعة في هاتف Pro Max من الجيل السابق، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، بينما أظهرت إدخالات مسربة لاختبارات الأداء لهاتف يحمل رقم الطراز M1544F أن المعالج قد يصل إلى تردد 5.11 جيجاهرتز. كما أشارت نتيجة مسربة لاختبار AnTuTu إلى تسجيل نحو 485 ألف نقطة.

وقال Lu Weibing، الشريك في مجموعة شاومي، إن هذا الجيل يمثل أكبر ترقية في تاريخ سلسلة الشركة الرائدة من الهواتف الرقمية.

Xiaomi 18 Pro Max

3. هاتف Xiaomi 18

قد يصل هاتف Xiaomi 18 الأساسي إلى الأسواق في موعد مختلف عن نسختي Pro وPro Max. فبدلا من إطلاقه بالتزامن مع الطرازين الرائدين، تشير التوقعات إلى وصوله في ديسمبر 2026 أو يناير 2027.

ومن أبرز الترقيات المحتملة في الهاتف منظومة التصوير، إذ تشير التسريبات إلى إمكانية تزويده بكاميرا مقربة بمنظار بريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما سيكون الأول من نوعه ضمن الإصدارات غير Pro في السلسلة.

ومن المتوقع أيضا أن يعتمد Xiaomi 18 على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6، بينما لا تزال خيارات الذاكرة والتخزين غير معروفة حتى الآن.

Xiaomi 18
شاومي سلسلة Xiaomi 18 Xiaomi 18 Pro Max هواتف شاومي الجديدة Xiaomi 18 Pro

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