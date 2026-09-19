المدير الرياضي للاتحاد: النتائج مجرد بداية..وجمهور النادي يستحق الفرحة

أكد محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، أن النتائج التي حققها الفريق في بداية الموسم جاءت نتيجة العمل الجماعي داخل النادي، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى لإعادة «زعيم الثغر» إلى المسار الطبيعي.

وقال محمد عادل، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، إن الفريق بدأ الدوري بشكل جيد أمام الزمالك، قبل أن يتعثر أمام سيراميكا كليوباترا على ملعبه، ثم نجح في تحقيق الفوز على بترول أسيوط وسماد أبوقير والمصري.

وأشاد المدير الرياضي بالعمل الذي يقدمه حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي يعمل بهدف واحد، مع وجود حالة من إنكار الذات من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: «لم نفعل أي شيء حتى الآن، النتائج مجرد بداية وحملتنا مسؤولية كبيرة للاستمرار في بذل قصارى جهدنا من أجل وضع زعيم الثغر في المكانة التي تليق به كأحد الأندية الجماهيرية الكبيرة داخل مصر».

وأشار إلى أن هناك حالة رضا عن نتائج الجولات الماضية، خاصة مع جمع الفريق عددًا جيدًا من النقاط، باستثناء الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن التقييم النهائي سيكون في ختام الموسم.

وتحدث محمد عادل عن دور جماهير الاتحاد السكندري، قائلًا إنهم يمثلون «القوة الضاربة» للفريق، ولديهم طموح كبير، متمنيًا استمرار دعمهم للفريق في أوقات الخسارة قبل الفوز، مؤكدًا أن جماهير زعيم الثغر تستحق الفرحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هدف المجموعة الحالية هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة خلال الموسم، والاستمرار في تقديم مستوى قوي خلال الفترة المقبلة