تأشيرات وهمية.. المتهم بالنصب على راغبي السفر بالجيزة يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير تأشيرات سفر وفرص عمل لهم، على خلاف الحقيقة.

عقوبة النصب على المواطنين

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة النصب على المواطنين.

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".